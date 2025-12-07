Mücahid Taylan hakkındaki iddiaları CHP'nin kendi paylaştığı belge ile yalanladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'nin iddialarına net yanıt...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan hakkında, Macaristan’da ortağı olduğu şirket üzerinden ESK’ya et satışı yaptığına dair bir iddia ortaya attı.

Hem Mücahid Taylan, hem ESK, hem de Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, bu iddiayı yalanlamış, Taylan’ın kamu görevine başladıktan sonra böyle bir satışın olmadığını, iddia sahiplerinin belge göstermesini istemişti.

Erhan Adem, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu iddiasına dair bir belge yayınladı.

"BAKIN ELİMDE NE VAR"

Adem’in paylaştığı belgede şu ifadeler yer aldı:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da bir şirkete ortak olduğunu ilk kez biz ortaya çıkarmıştık. Taylan da bu ortaklığı kabul etmiş ama ‘Türkiye’ye hiçbir ithalat yapmadım’ diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemişti.



Tarım Bakanı da mecliste aynı yalanı savunmuştu. Şimdi bakın elimde ne var.

Et ve Süt Kurumu ile Mücahit Taylan’ın ortağı olduğu yabancı şirket arasında 2.000 baş sığır ithalatı için imzalanmış resmî sözleşme. Ve bu sözleşmede satıcı firma adına Mücahit Taylan’ın imzası var.

TAYLAN İDDİALARA YANIT VERDİ

Bu paylaşım üzerine Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Taylan, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki süreç başlattığını duyurdu.

CHP'Yİ KENDİ YAYINLADIĞI BELGE İLE YALANLADI

Taylan, söz konusu iddiaların 2017 yılına ait belgeler üzerinden manipüle edildiğini, kendisinin ise 2023’te göreve başladığını vurgulayarak "Hakkımda ortaya atılan bu iddia açıkça bir manipülasyondur! Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım.

Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir. Görevde olduğum süre boyunca asla iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır."

"ASILSIZ İDDİALAR KARŞISINDA HUKUK ÖNÜNDEN HESAP VERMEYE HAZIRIM"

"Çamur at izi kalsın şeklinde algı ve manipülasyon yaparak şahsımı ve görev yaptığım kurumumu hedef alanlara fırsat vermeyeceğim!" diyen Taylan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: