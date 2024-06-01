Müge Anlı'daki istismar olayında yeni gelişme: Üvey baba tutuklandı 2'si engelli 3 kız çocuğa, cinsel istismarda bulunan üvey baba Selahattin Yalnız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ensonhaber.com

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Ekşiliyurt Mahallesi'nde bahçıvanlık yapan Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı kadının kız çocukları F.T.B. ve B.D.'nin 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtıklarını söyledi ve bulunmaları için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı'nın ulaştığı kızlar, üvey babalarının kendilerine yıllardır tecavüz ettiğini ve şiddete maruz kaldıklarını belirtti.

Söylenilenleri kabul etmeyen Selahattin Yalnız ise kızlarının kendisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini ileri sürdü.

Kızlarına "Karım olacaksınız" dedi

Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını programda anlatan F.T.B., "14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Satırla saldırıyordu, dövüyordu. 'Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu." dedi.

Linç girişimine polis engel oldu

Polis, Selahattin Yalnız'ı evinde gözaltına alarak, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında dün Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

Yalnız'ın emniyet binasına getirileceğini öğrenen vatandaşlar ise çevrede toplanarak tepki gösterdi. Şüpheliyi linç etmek isteyenler, polis ekipleri tarafından engellendi.

Tutuklandı

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Yalnız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ise serbest bırakıldı.