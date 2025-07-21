Muğla'da sahte tatil ilanları dolandırıcılığı artırdı, turistler mağdur

Yerli ve yabancı turistlerin yaz tatili için akın ettiği Bodrum’da, sahte rezervasyon mağduriyetleri yeniden gündemde.

Sosyal medya üzerinden yayılan sahte otel ve villa ilanlarına inanan pek çok kişi, tatil planı yaptığı yerlere vardıklarında konaklayacak bir yer bulamıyor.

SAHTE İLANLAR TURİSTİ MAĞDUR EDİYOR

Otel’in sahibi, turizmci Bülent Kaya, bu konuda uyarılarda bulundu: “10 bin TL’lik tatili 8 bine bulduğunu sananlar kandırılıyor. Otelin kapısına geldiklerinde rezervasyonlarının olmadığını öğreniyorlar. Sonra da ne yazık ki yapılacak bir şey kalmıyor.”

FİYAT KIYASLAMALARI YANILTIYOR

Bazı tatilcilerin lüks otellerle düşük bütçeli tesisleri karşılaştırdığını belirten Kaya, bu yaklaşımın yanlış olduğuna dikkat çekerek “Herkes en iyi yerde tatil yapmak istiyor ama fiyat farkları; lokasyon, gider ve hizmet kalitesine göre değişiyor. Bu farkı göz ardı edenler yanlış kıyaslamalar yapıyor.” dedi.

"İŞLETMELERİ ARAMAK BİR TELEFON KADAR KOLAY"

Kaya, tatilcilerin sosyal medyada gördükleri ilanlara hemen inanmak yerine işletmelerle doğrudan iletişime geçmesi gerektiğini belirterek “İnsanlar sorgulamadan ödeme yapıyor. Sonra dolandırıldığını fark ediyor ama iş işten geçmiş oluyor. En azından arayıp 'Bu firma sizinle çalışıyor mu?' diye sormak çok kolay ama kimse yapmıyor.” dedi.

TURİSTLER OTELDEN ÇIKMIYOR, ESNAF ZARAR GÖRÜYOR

Sosyal medyada yayılan olumsuz videoların ve yorumların turist davranışlarını da etkilediğini dile getiren Kaya, bu durumun bölge esnafına zarar verdiğini söyledi ve “Yerli ve yabancı turistler artık dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Bu da esnafı doğrudan etkiliyor. Aslında uçuş sayısında ya da otel doluluğunda büyük düşüş yok ama dış harcamalar ciddi şekilde azaldı.” dedi.

"SOSYAL MEDYA DAHA SIKI DENETLENMELİ"

Bülent Kaya, sosyal medya platformlarında yapılan yanıltıcı içeriklerin tatil planlarını altüst ettiğini ifade etti: “Bazı kişiler izlenme ve takipçi uğruna manipülatif paylaşımlar yapıyor. Sosyal medya bu konuda daha sıkı denetlenmeli. Aynı zamanda vatandaş da artık daha bilinçli hareket etmeli.”