Muğla'da turizm merkezlerindeki önlemler İngilizlerin tepkisine neden oldu

Muğla'nın popüler tatil beldesi Marmaris'te, bazı bar ve eğlence mekanlarında çalışanların turistlere yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu, özellikle yarı çıplak dans gösterileri ve rahatsız edici hareketler sergilediği yönünde birçok görüntü geçtiğimiz günlerde medyaya yansıdı.

Görüntülerin tepkiye neden olmasının ardından eğlence mekanlarında bir dizi sert önlemler alındı.

Yapılan denetimlerin ardından turistleri rahatsız edecek nitelikte gösteri ve hareketler sergilendiği tespit edilen 14 işletme kapatılırken, barların saat 00.30 itibarıyla tamamen kapanması kararlaştırıldı.

İNGİLİZLER KARARA TEPKİLİ

Ancak bu tedbirler, turistler tarafından hoşnutsuzlukla karşılandı.

Instagram'da popüler olan Turks in Britain sayfası da Daily Mail'de genişçe ele alınan bu konuyu haberleştirdi.

Habere göre, Marmaris'in Armutalan bölgesindeki bu kısıtlamalar, özellikle İngiliz turistler arasında ciddi bir hayal kırıklığı yarattı.

"MARMARİS SOKAKLARI ÖLÜ HALE GELDİ"

Söz konusu haberde, Armutalan Caddesi'nin neon ışıklarla dolu, aile dostu bir eğlence merkezi olarak bilindiği, ancak yeni kısıtlamalarla birlikte sokakların "ölü" bir hale geldiği belirtildi.

İngiliz turistler, geçmişte dans gösterileri ve canlı atmosfer için tercih ettikleri bu bölgenin artık cazibesini yitirdiğini ifade ediyor.

Örneğin bir İngiliz ziyaretçi, beş hafta önceki canlı atmosferin aksine sokakların şimdi boş olduğunu ve bu durumun Marmaris'in turizmine zarar verdiğini söylüyor.

"BİR DAHA GELMEYİZ"

Haberde, bar sahiplerinin, müşteri kaybı yaşadıklarını ve bazı düzenli ziyaretçilerin Yunanistan veya Portekiz gibi alternatif destinasyonlara yönelmesinden şikayetçi oldukları belirtildi.

Aile dostu eğlence arayan turistler, gece yarısı kapanış saatinin tatil deneyimini olumsuz etkilediğini ve Marmaris'e geri dönmeyi düşünmediklerini dile getiriyor.

"MEKANLARDA KORKU HAKİM"

Turistlerle ve işletmecilerle röportaj gerçekleştiren Daily Mail muhabiri, 'İngilizlerin gözde tatil beldesi Marmaris, baskı altında yok oluyor, mekanlarda korku hakim. Barlar boş, garsonlar da yoldan geçen potansiyel müşterileri işletmelere ve dansa davet etmeye korkuyor.' yorumunda bulundu.

"ESKİDEN ERKEKLER MASALARDA DANS EDERDİ"

Haberde, Claire Quinn isimli bir kadının, erkek barmenlere yönelik dans yasağını eleştirdiği röportaja da yer verildi:

"Eğer böyle devam ederse geri gelmeyeceğim. Beş yıldır, her sene iki defa geliyorum ama yasaklar kalkmazsa bu son gelişim. Eskiden erkekler ellerinde maytaplarla masalarda dans ederdi. Bütün eğlence ordaydı. Artık hiçbiri yok. Bence bu yasak korkunç oldu."

"NORMALDE BEN DE O ÇOCUKLARLA DANS EDERDİM"

20 yıldır düzenli olarak Marmaris'e geldiğini ve bu eğlencelerle mutlu olduğunu söyleyen Diane Harvey de yasaklara tepki gösterdi.

Diane, Daily Mail'e verdiği röportajda şöyle konuştu:

"20 yıldır geliyorum. Marmaris artık ölü. Eskiden çocuklar dans ederdi, sorun yoktu. Şimdi yasak. Normalde ben de o çocuklarla dans ederdim. Ekimde tekrar arkadaşlarımla gelecektim ama dans şovları artık yok. Marmaris'i mahvettiler. Facebook gruplarında Marmaris'i boykot ediyorlar. Artık İspanya ve Portekiz'e gidiyorlar."

"YASAKLAR EĞLENCEYE BÜYÜK BİR GÖLGE DÜŞÜRDÜ"

Daily Mail'e röportaj veren bir İskoç ailenin, "Marmaris'in enerjisi artık çok düşük. Bunu görmek korkunç. Tatile gelince gece yarısında eve gitmek istemezsiniz ama burada barlar kapanıyor. Turizm ciddi şekilde azaldı. Çocuklarımız maytap gösterilerini izlemeyi seviyordu onlar da yasaklandı. Eskiden aile odaklıydı. yasaklar eğlenceye büyük bir gölge düşürdü." sözleri de haberde yer aldı.