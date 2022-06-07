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    Muğla'da yakalanan 135 kaçak göçmen sınır dışı edildi

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 135 kaçak göçmen, geri gönderme merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, otobüslerle ülkelerine geri gönderildi.
    • 07.06.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 11:58
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    Muğla'da yakalanan 135 kaçak göçmen sınır dışı edildi

    Muğla’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenler yakalanarak sınır dışı ediliyor.

    AA’nın haberine göre; çalışmalar kapsamında yakalanan 135 yabancı uyruklu kaçak göçmen, otobüslere bindirilerek ülkelerine gönderildi.

    Sınır dışı edildiler

    İl Göç İdaresi Müdürlüğü Ula Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 135 kaçak göçmen, valilik koordinesinde ülkelerine gönderilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslere bindirilerek sınır dışı edildi.

    Muğla da yakalanan 135 kaçak göçmen sınır dışı edildi #1

    Afganistan’a 64 charter uçuş düzenlendi

    Öte yandan; Göç İdaresi Başkanlığı tarafından alınan bilgiye göre, ocak ayından bu yana Afganistan'a 64 charter uçuş düzenlendi.

    33 bin 496 kaçak göçmen sınır dışı edildi

    Bu seferlerde 11 bin 194 Afganistan vatandaşı ülkesine gönderildi. Bu yıl tüm uyruklarda ise 33 bin 496 göçmen sınır dışı edildi.

    Muğla da yakalanan 135 kaçak göçmen sınır dışı edildi #2

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