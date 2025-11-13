Muğla'daki uçak kazasından yaralı kurtulan pilot Hasan Bahar, Hırvatistan'da şehit oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldı.

Kazada uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.

MUĞLA'DAKİ KAZADAN YARALI KURTULDU

Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla’da yangın söndürme uçağı ile kaza kırıma uğrayan pilot Bahar, Hırvatistan’daki uçak kazasında şehit oldu.

Hırvatistan’daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu yaralandı.

O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaralı pilotu hastanede ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan’da düşen söndürme uçağında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı mesajında, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ŞEHİDİN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Pilot Hasan Bahar’ın ailesine şehadet haberi ulaştı.

İstanbul Avcılar’da ikamet eden aileye Pilot Hasan Bahar’ın şehadet haberini, İlçe Kaymakamı Orhan Burhan ve askeri erkan verdi.

Aile gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı.