Muhalefet partilerinden TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Ateşkese yanaşmayan ve Gazze'de işgal kararı alan İsrail, kadın ve çocukları katlediyor.

Gazze'de olanların duyurulmaması için gazetecileri de hedef alan İsrail, her gün farklı bölgelere saldırılarını sürdürüyor..

İsrail'in işgal planı karşısında dünyadan çok sayıda tepki gelirken, bir tepki de Türkiye'den geldi.

MUHALEFET PARTİLERİNDEN 'GAZZE' ÇAĞRISI

Aralarında CHP ve DEM Parti'nin de bulunduğu muhalefet partileri, Gazze'yi konuşmak amacıyla TBMM'yi cuma günü olağanüstü toplantıya çağırdı..

CHP TBMM Grubundan yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan dilekçe Meclis Başkanlığına sunuldu.

Dilekçede, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrılması talep edildi.

TBMM'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Talep sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisini, işgalci İsrail’in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin TBMM’nin bilgilendirilmesi için Yürütmenin TBMM İçtüzüğünün 59’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki talebinin karşılanması amacıyla Anayasanın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7’nci maddeleri gereğince 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14:00’te olağanüstü toplantıya çağırdı.

BAKAN FİDAN, BİLGİLENDİRECEK

Bu kapsamda yapılacak Olağanüstü Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirecek.