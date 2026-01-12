Muhammed Berdibek yanıtladı: İran'daki protestoların başarı şansı var mı?

Dünyanın gözü Orta Doğu'da...

İran, bir kez daha büyük çaplı protestolarla sarsıldı.

ABD ve İsrail, Tahran yönetiminin varoluşsal tehdit olarak gördüğü eylemlere doğrudan destek verdi.

YAŞANANLARA IŞIK TUTUYOR

Süreç bu şekilde devam ederken, Muhammed Berdibek’in Ketebe Yayınları’ndan çıkan "Mehdi’den Önce, Devrimden Sonra İran" kitabı, İran İslam Cumhuriyeti’nin kuruluş kodlarını ve Şii teolojisindeki radikal kırılmayı masaya yatırıyor.

Kitap, Ayetullah Humeyni’nin geliştirdiği ve Şiilerin asırlık "Mehdi gelene kadar devlet kurmama" kuralını yıkan "Velayet-i Fakih" teorisinin perde arkasını aralıyor.

İKTİDAR SAVAŞLARINI DERİNLEMESİNE ANALİZ EDİYOR

Kitapta yer alan çarpıcı bir detaya göre Humeyni, rejimi korumanın namaz ve hac gibi ibadetlerden bile öncelikli olduğunu savunarak 'devletin bekasını' dinin merkezine yerleştiriyor.

Kitap, Devrim Muhafızları’nın yükselişinden siyasi hiziplerin iktidar savaşına kadar İran’ın bilinmeyenlerini derinlemesine analiz ediyor.

İran'da yaşananlara bir öncü konumda bulunan kitap, olanı biteni anlamamızda bir kılavuzluk görevi görüyor.

PROTESTOLARIN BAŞARI ŞANSINI DEĞERLENDİRDİ

Kitabın yazarı Muhammed Berdibek, Ülke TV'de yayınlanan Belkıs Kılıçkaya ile 'Bu Ülke' programında, İran'daki protestoların başarı şansını değerlendirdi.

İran'da üç temel sınıfın hakimiyet sürdüğünü kaydeden Berdibek, "Ulemalar devrimi destekliyor mu destekliyor, ikinci temel sınıf kim? Bazı aileler, bazı aileler dediğimiz çarşı. Esnaftan bahsediyoruz. Temelde devrimi destekliyor mu? Destekliyor bunlar, temel devrimi gerçekleştiren orta sınıf." ifadelerini kullandı.

"TOPLANAN ZEKATLAR ALT SINIFLARA DAĞITILDI"

Muhammed Berdibek, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Şimdi bir isyanın 2009'da 1999'da protestolar başladığında temelde seküler orta sınıf. Sokaktakiler kim o zaman seküler orta sınıftan bahsediyoruz ama bu isyanlar hiçbir zaman çevreye yansımadı. Niye çünkü İslami Vakıflar diye bir kurum var İran'da bunların denetimini sadece İmam Mehdi yapabilir. İmam Mehdi'nin yapması ne demek? İmam Mehdi ortada yok, kimse denetleyemez demek. Kontrol rehberdedir demek. Toplanan zekatlar, buranın kontrolünde olduğu için bunlar alt sınıflara dağıtıldı. Yani bir devrim gerçekleştirmek istediğinizde sadece orta sınıf yetmez. Bir de alt sınıfları yanınıza almanız lazım. Bunları nasıl alacaksınız? Bütün para akışı bu İslami vakıflar üzerinden bu alt sınıflara akıtılıyor. Dolayısıyla sizin bu alt sınıfları yanınıza alma ihtimaliniz neredeyse yok.

"RIZA PEHLEVİ'NİN İRAN'DA BİR KARŞILIĞI YOK"

İran'da kurumsal kültür anlamında protesto her zaman var. Doğrusu zaten yönetim devrimle geldi. Yani her yıl biz bu protestoları görüyoruz. Hatta bu en sönük olanları. Ancak Trump bütün algıyı değiştirdiği için, sonuçta ilk defa hepimizin tanık olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Gidip Maduro'yu yatak odasından alıp getirdiğinde bunu açıklayamazsınız. Yani sokaktaki insanların teşvik edilmesine yönelik bir planlama var. Ama bu sokakta bunun karşılığı yok. Rıza Pehlevi'nin yani prensin İran'da bir karşılığı yok. Halkın Mücahitleri eski bir örgütlenme, onun bir karşılığı yok. İçerde örgütlü bir yapı yok, bu sistemi dönüştürebilecek bir lider yok. Kim yapacak bu devrimi?

"REJİME SIKI BAHANELER VEREBİLİR"

Belirli yerlerde eylemler olabilir fakat bunun organizmaya dönüşmesi mümkün değil. Bu eylemler rejime sıkı bahaneler verebilir, sonuçta rejim bunu şeye dönüştürebilir. Yani ekonomik temelli olmaktan Şii-Fars kimliğine tehdit olarak algıladığı, tarif ettiği an yaşama şansınız kalmıyor. Siz çok güçlü bir şekilde bastırır ve sindirir."