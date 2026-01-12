Son gelişmeler: Bebek Otel'de kaçak yapılar yıkıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu operasyonları sürüyor.

Bu operasyonlarda Bebek Otel'in adı sık sık geçti...

Geçtiğimiz gün soruşturma kapsamında tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Bebek Otel’e, geçtiğimiz gece geç saatlerde yaklaşık 200 jandarma personelinin katılımıyla baskın düzenlendi.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda otelde bulunan Selen Görgügüzel, Ayşe Sağlam, Ceren Alper ve Nilüfer Batur Tokgöz de gözaltına alındı.

KAMERA KAYITLARINDA ALİ KOÇ DETAYI

Paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe'nin eski başkanı olan iş insanı Ali Koç da yer aldı.

Görüntülerde Koç'un o sırada otelde bulunan iki kişiye sarılarak sohbet ettiği anlar yer aldı.

YIKIM KARARI

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerin ardından yapı tadil tutanağı düzenlendi.

Encümen kararıyla aykırı uygulamalara ilişkin yıkım ve idari para cezası kararı alındı.

Hukuki süreçte verilen yürütmenin durdurulması kararı, İBB Hukuk Müşavirliği’nin itirazı sonucu kaldırıldı ve karar kesinleşti.

YIKIM BAŞLADI

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş, yıkımı devam eden Bebek Otel'den gelişmeleri aktardı. Bölgeye gelen ekipler, otelin önce kış bahçesini yıktı ardından da terasın yıkımına başladı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Otel müdürü Arif Altunbulak'ın ifadesi ortaya çıktı.

Altunbulak, "Otel mühürlendikten sonra nasıl açıldığına dair bir bilgim yoktur. Muzaffer Yıldırım otelin sahibidir. Bu konuyu o daha iyi anlatır" dedi.

"ÜNLÜ İSİMLER BASKIN ÖNCESİNDE OTELDEYDİ"

Öte yandan Altunbulak, operasyondan önce çok sayıda ünlü ismin otelde olduğunu söylerken; "Aramadan önce Ali Koç, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Okan Buruk, Erdoğan Demirören otelden ayrıldılar. Ali Koç tekneyle 00:00 - 00:30 arasında ayrıldı. Bunlarla ilgili kamera kayıtları da mevcuttur.

Okan Buruk 04:00 civarında aramadan sonra ayrıldı. Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir ise aramadan 45 dakika önce ayrıldı. Bu şahıslar giriş kattaki terasın sol tarafında oturuyorlardı. Okan Buruk, Fatih Demircan ve Bedri Güntay ile beraberdi" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU MERKEZİ

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Muzaffer Yıldırım'a ait İstanbul'da faaliyet gösteren Bebek Otel'in, uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı.

Yıldırım'ın gözaltına alındığı Şişli'deki İstanbloom sitesindeki rezidansını ise kumarhaneye dönüştürdüğü tespit edilmişti.

ÜNLÜLERİN AKIN AKIN GELDİĞİ BELİRLENDİ

Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği belirlenmişti.

Herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edilmişti.

DAHA ÖNCE 23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

19 TUTUKLAMA

7 kişinin ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldığı soruşturmada Muzaffer Yıldırım’la birlikte 19 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimler şöyle:

Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Bezli, Lerma Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, , Nevin Şimşek, Özge Bitmez, Sevgi Taştan 7 Ocak Çarşamba günü tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.