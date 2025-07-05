Muhammed Yakut için Almanya'da cenaze töreni düzenlendi

Açıklamalarıyla bir dönem gündem olmuştu...

Muhammed Yakut, uzun zamandır Hollanda'da cezaevinde tutuklu bulunuyordu.

HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Yakut, tahliye olduktan 2 gün sonra kalp krizi geçirdi.

Yakut'un, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

ALMANYA'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

'Organize suç örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Muhammed Yakut’un ölümünün ardından cenaze töreni bugün Almanya’da düzenlendi.

Ölüm haberi sonrası hakkında çok sayıda spekülasyon yapılırken, ailesi vasiyetini yerine getirerek cenazesini Almanya’ya götürdü.

DUİSBURG CEMEVİ’NDE TÖREN, DUİSBURG MEZARLIĞI’NDA DEFİN

Muhammed Yakut’un cenazesi, vasiyeti doğrultusunda Almanya’nın Duisburg kentindeki Cemevi’nde yapılan törenin ardından toprağa verildi.

Törene yakınları ve Avrupa’daki bazı takipçileri katıldı.

Yetkililerden ya da Türk makamlarından törene ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Yakut hakkında, 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

Yurt dışında olduğunun anlaşılması üzerine hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hakkında daha önce de yağma, gasp ve tehdit gibi suçlardan soruşturma ve davalar açılan Yakut, 2023 yılının Eylül ayında İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalanmıştı.