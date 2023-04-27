Muharrem İnce: Babacan birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi ondan da şüpheliyim Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın bir sosyal medya programında söylediği iddia edilen sözlere ilişkin, “O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.

İHA

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi.

En güçlü adaylar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne çıktığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan biri de Muharrem İnce oldu.

İnce, adaylığını açıklamasının ardından Millet İttifakı cephesinden yoğun baskıya maruz kaldı.

Adaylıktan çekilmesi için eleştiri ve troll saldırıları düzenlenen İnce'yle ilgili geçtiğimiz günlerde Ali Babacan tarafından bir açıklama geldi.

Babacan, İnce'ye ikinci tura kalması durumunda oy vermeyeceğini söyledi.

İnce-Babacan atışmasında son perde

İnce'den de "Bu tipler hiçbir zaman referansını Atatürk’ten alan bu toprakların evlatlarına destek olmazlar. İpleri hep dışarıdadır." açıklaması geldi.

Ardından konuyla ilgili bir kez daha konuşan İnce, "İkinci tura kalırsa Muharrem İnce’ye oy vermem’ diyor. ‘İkinci tura kalırsa Muharrem İnce’ye oy vermem’ demekle aslında birinci turda da ne yapacağının belli olmadığını söylüyor. Yani bunun Türkiye meali şudur: 'Biz listelere girdik.CHPlistelerine yerleştik. Yerimiz garanti. İster CHP’ye oy verin, ister vermeyin’ diyor." dedi.

Bir kez daha Babacan'ı hedef aldı

Yaşananların ardından seçim çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Ankara’nın Etimesgut ilçesini ziyaret etti.

Gençlerin ilgisiyle karşılaşan İnce, öz çekim yaparak karşılık verdi.

"Babacan birinci turda Kemal Bey'e oy verecek mi ondan da şüpheliyim"

Daha sonra bir gazeteci İnce'ye Ali Babacan'ın, seçimin ikinci tura kalması durumunda kendisine oy vermeyeceğine ilişkin sözleri soruldu.

Babacan'ı eleştiren İnce, “O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.