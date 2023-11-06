Muharrem İnce'nin 'Atatürk gelse kazanamaz' sözleri gündem oldu 2018’deki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkanlığı’nı kaptıran Muharrem İnce’nin "Atatürk gelse kurultay kazanamaz" sözleri, Özgür Özel'in kazanmasının ardından yeniden paylaşıldı.

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ensonhaber.com

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi.

Genel başkanlık koltuğunda artık Özgür Özel var.

Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle kurultayda kazanan taraf olan Özgür Özel'in zaferi akıllara Muharrem İnce'nin sözlerini getirdi.

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurultaylarda rakip oluyor ancak sürekli hezimeti yaşıyordu.

Muharrem İnce'nin CHP kurultaylarıyla ilgili Haber Global canlı yayınında yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi.

"Atatürk gelse kazanamaz"

Muharrem İnce, delegelerin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atandığını savunarak "Atatürk gelse Anıtkabir'den kurultay kazanamaz. Bu kadar basit. Mümkün değil.." demişti.

Bilindiği üzere; Özgür Özel'in kazanmasında Ekrem İmamoğlu'nun finansmanı oldukça etkili oldu.

Delegelere ihale sözleri verildiğine dair iddialar ortaya atıldı.

Bir iddia da AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten gelmişti.

Gökçek, Ekrem İmamoğlu tarafından delegelere iPhone 15 dağıtıldığını yazmıştı.

CHP'li delegelerin çocuklarının ve yakınlarının CHP'li belediyelerde işe sokma sözü aldığına dair iddialar da gündeme geldi.