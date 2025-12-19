Muhittin Böcek'in gelini tahliye oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yaz aylarında yapılan operasyon dikkat çekmişti.

GELİNİ TAHLİYE OLDU

Operasyon kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin de aralarında bulunduğu onlarca kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında son ifadeleri alınan tutuklu şüphelilerden Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, H.T.A. ile S.E., yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla bugün tahliye edildi.

MUHİTTİN BÖCEK İFADE VERDİ

İddianamenin tamamlanması için tutuklu kişilerin son ifadeleri alındı.

Tutuklanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek de ek ifade verdi.

Muhittin Böcek, "Üzerime atılı suçlamalarda doğrudan ve kasıtlı bir eylemim kesinlikle söz konusu değildir." dedi.

"ALT PERSONELİN EYLEMLERİNDEN HABERDAR OLMAM BEKLENEMEZ"

Alt personelin eylemlerinden haberdar olmasının beklenemeyeceğini belirten Böcek, iş insanlarından para istediğine ilişkin iddiayı da “İddia edilen rakamlara tenezzül edecek biri değilim." sözleriyle reddetti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K., 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı. Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

OPERASYONLAR GENİŞLETİLEREK SÜRDÜ

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ile İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.

Devam eden operasyonlarda, 14 Ekim'de gözaltına alınan 6 kişiden E.T.Ç, S.Ç. ve Ö.Y.K. ile 5 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden B.G. ile H.T.A. tutuklanmıştı.