Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sürüyor.

İstanbul'da başlayan operasyonlar, CHP'li belediyelerin yönettiği birçok ile kadar uzandı.

Bu kapsamda da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 5 Temmuz tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Muhittin Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, o tarihte yurt dışında olan ve hakkında yakalama kararı bulunan oğlu Gökhan Böcek ise firari olarak aranıyordu.

PEŞ PEŞE OPERASYONLAR

Aradan geçen 50 günlük süreçte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutukluluğu devam ederken ifadeler doğrultusunda yeni operasyonlar düzenlendi.

Son olarak düzenlenen operasyonda aralarında kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi emniyetteki ifadelerin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 15 kişiden ise 8'i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OĞLU 50 GÜN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Son olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, 50 gün sonra Avusturya'nın başkenti Viyana'dan bindiği uçakla dün Antalya'ya geldi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOM Şube ekipleri tarafından Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Gökhan Böcek, bugün adliyeye sevk edildi.