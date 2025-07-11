Murat Çalık tekrar cezaevine gönderildi

Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, 23 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında önce Marmara Cezaevi'ne, ardından İzmir Buca Cezaevi'nde sevk edilen Murat Çalık, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede bulunuyordu.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çalık, daha önce iki kez kanser atlatmış ve geçtiğimiz hafta lenfoma (lenf kanseri) şüphesiyle ameliyat olmuştu.

Çalık, dün yapılan anjiyo işlemi sonrası taburcu edilerek, tekrar cezaevine sevki gerçekleştirildi.