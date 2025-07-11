Abone ol: Google News

Murat Çalık tekrar cezaevine gönderildi

Hastanede tedavi altına alınan ve dün anjiyo olan tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yeniden cezaevine sevk edildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Güncelleme:
Murat Çalık tekrar cezaevine gönderildi

Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, 23 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında önce Marmara Cezaevi'ne, ardından İzmir Buca Cezaevi'nde sevk edilen Murat Çalık, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede bulunuyordu.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çalık, daha önce iki kez kanser atlatmış ve geçtiğimiz hafta lenfoma (lenf kanseri) şüphesiyle ameliyat olmuştu.

Çalık, dün yapılan anjiyo işlemi sonrası taburcu edilerek, tekrar cezaevine sevki gerçekleştirildi.

Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

Gündem Haberleri