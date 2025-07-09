Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında yeni gelişme...

İBB’ye yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne gönderilen eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, boynundaki kitle nedeniyle 4 Temmuz’da ameliyat oldu.

Ameliyat olduktan sonra dün taburcu edilerek cezaevine gönderilen Çalık, yeniden hastaneye kaldırıldı.

"ADLİ TIP ONAYLADIKTAN SONRA MÜMKÜN DEĞİL"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalık’ın sağlık durumuyla ilgili tahliye kararının hastane ve Adli Tıp raporlarına bağlı olduğunu söyledi. Tunç, "Rapor verildikten ve Adli Tıp onayladıktan sonra tutuklu kalması mümkün değil." dedi.