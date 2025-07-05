Murat Gezici, Manavgat Belediyesi'ndeki rüşveti "bağış" olarak adlandırdı

CHP’li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzlukların sonu gelmek bilmiyor.

Bu kapsamda da belediyelere yapılan operasyonlar ile rüşvetler ifşa ediliyor.

Dün yapılan operasyonun adresi de Antalya’nın Manavgat ilçesi oldu.

BAKLAVA KUTUSUNDA 110 BİN EUROLUK RÜŞVET

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldı.

Rüşveti getiren kişiden paraları alan CHP’li Tüter’in görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Görüntüleri izleyenler, daha önce de benzer şekilde rüşvet çarkının döndüğünü anlıyor.

CANLI YAYINDA İLGİNÇ ANLAR

Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu konuşurken Habertürk yayınında ise ilginç bir an gündeme geldi.

Hülya Hökenek'in yayınına katılan Murat Gezici, rüşvet paralarının alsında bağış olabileceğini ima etti.

"GÖNÜLLÜLÜK ESASI"

Gezici, "3 ay önce bölgede CHP'li arkadaşlardan şunu duymuştuk; Nefi Bey gönüllüm bir şekilde para toplamış, halkın ihtiyacı alınmış. Gönüllük esasına dayanarak, bu olay onunla ilgili mi? Bazı turizmciler vermek istememişti. Bu olay onunla ilgili." dedi.