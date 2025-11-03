Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını Ensonhaber'e anlattı

- Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını Ensonhaber'de anlattı.
- Proje dahilindeki konutlardan faydalanacak kişilerin belirli gelir seviyesine uyması ve üzerine kayıtlı taşınmaz olmaması gerekiyor.
- İstanbul için gelir sınırı 145 bin lira, Anadolu illeri için 127 bin lira olarak belirlendi.
Türkiye'de yeni bir projenin daha tanıtımı yapıldı.
Milyonların merakla beklediği 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
Hangi ilde kaç konut yapılacağını ve evlerin nasıl olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart 2027'de de teslim edileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu projenin detaylarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ensonhaber YouTube kanalında anlattı.
Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:
"2027 YILININ MART AYINDA İLK TESLİMLER BAŞLAYACAK"
Geriye dönüp baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize verdiği tüm sözleri tuttuğunu vatandaşlarımız gayet iyi biliyor. Bugüne kadar TOKİ'de 1 milyon 740 bin vatandaşımız ev sahibi olmuş, evi olmayan, dar gelirli kardeşimiz ev sahibi olmuş. Karnemiz belli. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tuttuk.
1 milyon 740 bin konutu teslim eden irade, bugün deprem bölgesinde 500 bin konutun inşasını eş zamanlı sürdürüp bugüne kadar 1 milyon 200 bin vatandaşınız yine sağlam, güvenli konutlarda oturtan irade, Sındırgı'da yaşadığımız deprem sonrası, 1 ay sonra temellerini atıp inşa sürecini başlatan Türkiye; İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da yaşadığımız depremlerden 1 yıl sonra vatandaşlarına evini teslim eden Türkiye, inşallah alnının akıyla bu 500 bin sosyal konut projesini de yapacak ve teslim edecek.
İlk teslimleri de 2027 yılının Mart ayında yapacağız. Milletimize verdiğimiz bu sözü inşallah kararlılıkla sahada uygulayacağız. 2028 sonuna kadar bütün konutları teslim edeceğiz.
PROJE KİRA FİYATLARINI ETKİLEYECEK Mİ
Bugün baktığımızda dünyanın geldiği süreçte ekonomik bir daralma var. Pandemi süreci ile başlayan, savaşlar gibi göçlerle tetiklenen üstüne üstelik ülkemizde yaşadığımız bir asrın felaketi var. 800 bin ağır hasarlı.
Tüm bunları eklediğimizde konut ve kirada bizim de kabul etmediğimiz bir artış yaşandı. Bu durumun farkındayız ve buna ilişkin de tedbirler alıyoruz. Emlak Katılım Bankamızla faizsiz bir şekilde hem konut hem iş yeri hem de araç alımına ilişkin bir süreç başlattık. İlk defa bir kamu bankasıyla devlet güvencesiyle vatandaşımızın konut edinmesinin önünü açtık.
Diğer taraftan Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte sertifika ile Damla Kente Projesini satışa sunduk. Vatandaşımız sertifika ile ev sahibi olabiliyor. Deprem bölgesinde inşa faaliyetleri sürüyor, 304 bin konut teslim edildi. Yıl sonu 453 bin hak sahibinin konutları teslim edilecek.
Yüzyılın konut projesi dediğimiz 500 bin Sosyal Konut Projesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan ettiler. Bu kapsamda da 81 ilimizde, ilçemizde, beldelerimizde kira artışının fazla olduğu, konut fiyatlarının enflasyon değerinin üzerinde artış sergilediği yerlerimizi çalıştık. Valilerimizden buna ilişkin tespitler istedik.
Tüm bunlarla birlikte projemizin hazırlıklarını tamamladık. Bu kapsamda da bir de kiralık konut uygulamasını ilk defa hayata geçiriyoruz. İstanbul'da 100 bin konut satışını sunarken bir de 15 bin kiralık konut yapacağız. Hem konut hem de kira fiyatlarını aşağı çekeceğimiz bir projeyi hayata geçiriyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında iktidara geldiğimizde başlattığı "evi olmayan vatandaşım ev sahibi olsun" anlayışıyla bugün 1 milyon 740 bin yaparak bitirmiş, teslim etmiş ve buna ilave 500 bin konut daha yapıyorsunuz.
10 milyon kardeşimize sağlam, güvenli evler yapıyoruz. Bu da piyasanın regüle edilmesi açısından kıymetli. Hem kira hem de konut fiyatlarını aşağı çekeceğiz.
Deprem bölgesinde kira fiyatları 10 bine kadar düştü. Yine İstanbul'da yapacağımız projelerle de konut ve kira fiyatlarının aşağı çekileceğini düşünüyoruz.
"RAYİÇ BEDELİNİN ALTINDA KONUTLARI VATANDAŞLARIMIZA SUNACAĞIZ"
Şimdi şöyle Efe Bey, yani orada da biz tabii yeni kontenjanlar belirleyeceğiz.
Yani yine ev sahibi olmayan, burada memurlarımız, işçilerimiz, engelli vatandaşlarımız, kentsel dönüşüme projesini tabi tutmuş vatandaşlarımıza belli kontenjanlar ayıracağız ve bu kontenjanlar çerçevesinde projesini tamamladığımız konutlarımızı ilana çıkacağız ve vatandaşımızın başvurusuna müteakip burada talepleri alacağız ve kura sistemiyle vatandaşımız, şartları uyan kardeşlerimiz bu konutlardan istifade edebilecekler.
Ve 3 yıl süreyle rayiç bedelinin yarısı fiyatından, bu da çok önemli. Yani bölge rayici diyelim ki işte 30 bin lira. Biz 15 bin lira fiyatla bu konutları vatandaşlarımıza sunuyor olacağız.
Böylelikle hem uygun şartlarda orada oturacaklar, gerekirse kentsel dönüşümdeki projesinde zaten kira ve taşıma yardımı desteği de verdiğimiz için burada rahatlıkla evini dönüştürebilecek. Yani bu projelerin hepsini bir de biz deprem dönüşümü açısından çok önemsiyoruz.
Yani deprem bizim ülkemizin bir gerçeği. Yani bugün baktığınızda nüfusumuzun, topraklarımızın neredeyse yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor.
Yaşadığımız acılar ortada. Bir daha bu acıları yaşamamak adına da bu kararlılığı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. İnşallah hepsiyle beraber bu kararlılığı yansıttığımızda ben fiyatların ciddi manada aşağı geleceğini düşünüyorum.
"MUHAFELET BİZ NE YAPSAK, ELEŞTİRMEK İÇİN ELİNDEN GELEN ÇABAYI ORTAYA KOYDU"
Bugün muhalefet biz ne yapsak bir taraftan eleştirmek için elinden gelen her türlü çabayı ortaya koyuyor. Deprem bölgesinde de biz bu konutları yapacağız, teslim edeceğiz. Vatandaşımızı açta, açıkta bırakmayacağız dediğimizde de o gün yine kendileri bedava konut yapacağız dediler. İşte bunlar sözlerini tutmazlar dediler.
Ama milletimiz, bilhassa deprem bölgesindeki kardeşlerimiz yine Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana takdirlerini sundular ve teveccühlerini gösterdiler.
Onlar biliyor zaten biz bu işleri nasıl yaparız. 24 yıllık iktidarımız döneminde verdiğimiz sözleri nasıl tuttuğumuzu çok iyi biliyorlar. AK Parti demek eser demektir, eser siyaseti demektir.
Dolayısıyla biz bu kapsamda işlerimizi inşallah yapıyor olacağız. Buna ilişkin bütçeden de, yine bütçe dışı gelirlerimizle de konutlarımızın inşasını gerçekleştireceğiz.
Yani 500 bin konutu yaparken de kaynak yok diyorlardı. Şimdi de aynı şeyi söylüyorlar. Bundan önceki projelerimizi açıkladığımızda da yapamazlar diyordu.
Bırakın onu. 2002 yılında ilk 100 bin konut projesi, Sayın Cumhurbaşkanımız ya 2003 ya 2004, açıkladığında "Yapamazlar" deyip dudak bükenler oldu. O gün bu projeyi gerçekleştiremezler dediler.
Bugün geldiğimiz noktada 1 milyon 740 bin konut teslim edilmiş, bitirilmiş. Buna ilave kentsel dönüşüm projeleri yapılmış, yollar, hastaneler yapılmış. Bizim bunu yapacak gücümüz, kuvvetimiz var. Bizi izlesinler, engel olmasınlar.
"ÜZERİNE ARABA KAYITLIYSA BAŞVURU YAPABİLİR ANCAK TAPUDA ÜZERİNE KAYITLI EVİ OLMAMASI GEREKİYOR"
"Şöyle, biz gayrimenkulden bahsediyoruz. Yani burada bir kere 500 bin sosyal konut projesinden faydalanacak vatandaşlarımızın tapuda üzerine kayıtlı bir evi, gayrimenkulü olmaması gerekiyor. Araba bir gayrimenkul değil.
Dolayısıyla arabası olan vatandaşlarımız başvurabilir. Gayrimenkul kısmında arsası, hisseli arsası olabilir. Vatandaşımızın hissesine düşen miktar, rayiç, belediye rayiçlerine göre 1 milyon lirayı aşmaması gerekiyor."
"NET MAAŞLARI 145 BİN LİRA OLAN VATANDAŞLARIMIZ BAŞVURU YAPABİLİR"
Yani İstanbul için 145 bin lira, Anadolu illeri için de 127 bin lira gelir beyanı. Bu azami tabii. Asgarisi yok. Bu da aslında iki memur, karı koca çalışıyor.
Onun maaşı. Bunlar net maaş. Yani eline geçen net maaş. Brüt değil. Brütü daha fazladır. Net maaşları 145 bin lira olan vatandaşlarımız burada başvuru yapabilecekler. Bunun üstündekiler başvuru yapamazlar.
GENÇLER HANGİ ŞARTLARDA BAŞVURU YAPABİLECEK
18-30 yaş arası gençlerimiz, anne babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık başvuru yapabiliyorlar. Anneleri babaları üzerinde olsa da. Ama 18-30'u biz genç kategorisinde değerlendiriyoruz.
Dolayısıyla 18-30 yaş arasındaki gençlerimizde annesinin babasının evinin olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü birden fazla evi olanlar var. Çocuğuna belki miras bırakmamış ama imkanı var. Yani bunu öyle değerlendiriyoruz.
Dolayısıyla orada da annesinin babasının evi varsa 18-30 yaş arası gençler başvuru yapamazlar. Yani başvuru yapsa da hak sahibi olamazlar. Burada da yani aileden en az bir kişi ev alsın istiyoruz.