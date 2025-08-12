Murat Kurum deprem bölgesinden son bilançoyu açıkladı

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul dahil çevre illerde de hissedilen depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 16 binanın da yıkıldığı aktarıldı.

Merkez üssü Sındırgı olan depremin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başta Balıkesir olmak üzere depremden etkilenen illerde, sahadaydı.

KURUM, DEPREMİN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Bölgelerde hasar tespit çalışmaları yapılarak, hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, ilk andan itibaren sahada çalışmalarını sürdürdü.

Bakan Kurum çalışmalar devam ederken deprem bölgesinde, son duruma ilişkin açıklamalar yaptı.

"BALIKESİR'DE 152 BİNA AĞIR HASARLI"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, 800'den fazla artçı sarsıntının kaydedildiğini bildirdi.

Kentte gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında 152 binanın ağır hasar aldığını açıklayan Kurum, "Ağır ve orta hasarlı binalara kesinlikle girilmemeli." uyarısında bulunurken şu sözleri kullandı:

Bakanlık olarak çalışmalarımızı süratli bir şekilde başlattık. Önceliğimiz yıkılan binalardaki kardeşlerimizdi. Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.



Hasar tespit ekiplerimiz başta Balıkesir olmak üzere depremden etkilenen tüm illerde 37 mahallede, 774 binada tam 1500 bağımsız bölümde inceleme yaptılar. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 45 binadan 52 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik. 193 bina ağır hasar aldı.

"800'Ü AŞKIN ARTÇI DEPREMİ YAŞADIK"

Sındırgı'mıza başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Depremde yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Pazar günü 19.53'te meydana gelen ve yerin 11 km altında 6,1 büyüklüğünde 86 milyonu korkutan bir deprem yaşadık. Birçok ilde bu depremi hissettik. Bu depremin artçıları olan 800'ü aşkın artçı depremi yaşadık.

"DEVLETİMİZ HER BİRİMLERİYLE SAHADAYDI"

Her depremde olduğu gibi devletimiz tüm birimleriyle sahadaydı.



Vatandaşın yanı başında olmaya gayret gösteriyoruz. Beslenmeden barınmaya, aram kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar vatandaşımızın ihtiyaç her alanda hizmet vermeye gayret gösteriyoruz.

"TÜM BİNALARDA ARAMA TARAMA YAPACAĞIZ"

Sındırgı bölgesindeki tüm binalarda arama tarama yapacağız. Ekiplerimiz çalınmadık kapı bırakmayacak. Vatandaşlarımız riskli binaya kesinlikle girmesin. Hasar tespit çalışmasının sonlanmasını beklesinler. Hasar tespit çalışmaları aynı gün içinde duyurulacak. Bu binalar tespit yapıldıktan sonra hasarsız ise o binaya girilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

"HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ"

Tespiti yapılmamış, ağır hasarlı ya da orta hasarlı binalara girilmemesini rica ediyorum. Acil yıkılacak ya da yıkık binalarda yaşayan vatandaşlarımız varsa Valilik nezdirde 2 bini aşkın misafirhanemiz mevcuttur.



Bugün konteyner isteyen depremden evi hasar görmüş tüm vatandaşlarımızı inşallah akşama kadar konteynera yerleştirmiş olacağız.

"BİR AY İÇİNDE KÖY KONUTLARININ İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ"

Sındırgı merkezde TOKİ tarafından inşa edilmiş 100 konutu Sındırgı'daki hak sahibi vatandaşlara vereceğiz. Bir ay içerisinde köy konutlarının inşasına başlayacağız. 8 ahır depremden hasar gördü. Geçici ahırlarla ilgili desteklerimizi Valilik koordinasyonuyla yapacağız.



11 ilimizi 6 Şubat'taki depremde nasıl ayağa kaldırdıysak, geçmişte yaşadığımız İzmir, Elazığ, Van depremlerinde sözümüzü nasıl tuttuysak Balıkesir'de de Manisa'da da sözümüzü tutacağız.

"6 ŞUBAT'TA 11 İLİMİZİ NASIL AYAĞA KALDIRDIYSAK YİNE SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"