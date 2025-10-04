Murat Kurum açıkladı: 350 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerin izleri silinmeye devam ediliyor...

Vatandaşlarını yalnız bırakmayan devlet, hızla güvenli konutlar inşa etmeye başladı.

İnşa edilen konutlar ise, hak sahiplerine düzenlenen törenler ile teslim ediliyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından son duruma ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

"DEPREMDEN ETKİLENEN TÜM İLLERİMİZDE SON AŞAMAYA GELDİK"

"Tünelin ucunu görüyoruz. Depremden etkilenen bütün illerimizde son aşamaya geldik. Önümüzdeki ay 350 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz." ifadeleri ile paylaşımda bulunan Bakan Kurum, ayrıca bir video da yayınladı.

"350 BİNİNCİ KONUTUMUZUN ANAHTARLARINI TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum'un yayınladığı kendisine ait konuşmasının yer aldığı videoda ise şu bilgiler yer aldı:

Malatya'da 304 bininci konutun anahtarlarına milletimize armağan ettik. Söz verdiğimiz 403 bin yuvanın yüzde 70'ini tamamlamış olduk. Bu şu demek her 3 depremzede kardeşimden ikisi yeni yuvasına, sağlam güvenli konutuna, iş yerine erişmiş demek.



Önümüzdeki ay da inşallah 350 bininci konutumuzun anahtarlarını sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte teslim edeceğiz.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN İLERLİYOR VE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Yıl sonuna geldiğimizde, ki biz tünelin ucunu görüyoruz. Atatürk Caddesi'nde esnafımızın iş yerini açtığı, vatandaşımızın konutlarına oturduğu, orada tarihi meclis binamızda Hatay'a hizmetin verildiği, belediye binamızda artık kabullerin yapıldığı, Kurtuluş Caddesi'yle, Kemal Paşa'sıyla bütün tarihi eserlerin tek tek restorasyonlarının yapıldığı bir açılışı büyük bir coşkuyla yine Hataylı kardeşlerimizle birlikte yapacağız.



Biz milletimize ne söz verdiysek fazlasıyla yerine getirebilmek için gece gündüz demeden ilerliyor ve milletimizin dualarına nail olabilmek için de var gücümüzle çalışıyoruz.

"66 BİN KONUT, İŞ YERİ VE KÖY EVİNİN İNŞAATINA DA SÜRATLE DEVAM EDİYORUZ"