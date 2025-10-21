Murat Kurum, Adıyaman'ın son halini paylaştı: Hikayemiz yeni başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adıyaman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğradı.

Şehir merkezi ve ilçelerinde büyük yıkımların yaşandığı kent, asrın inşa seferberliğinin merkezlerinden biri oldu.

DEVLET DÖRT BİR KOLDAN HAREKETE GEÇTİ

Kentte devlet dört bir koldan yaraları sardı.

Kırsal mahallelerde köy evleri, kent merkezinde Türkiye'nin en büyük uydu kenti İndere ile cami, okul ve sağlık ocakları bir bir tamamlandı.

16 BİNDEN FAZLA KONUT İNŞA EDİLDİ

İlçede 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerinin yapıldı.

MURAT KURUM: HİKAYEMİZ YENİ BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrin yeni görüntülerini "Hikayemiz yeni başlıyor" notuyla paylaştı.

Görüntülerde, şehrin toparlandığı ve konutların inşasının tamamlandığı görüldü.

SAĞLIK ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

deprem sonrası yaşanan sağlık hizmetleri alanındaki sorunlar, çözüme kavuşturulmaya devam ediyor.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, bölgenin birçok yerinde sağlık hizmeti veren binaların yapımı için devam eden projelerin listesini açıkladı.