Sosyal medyada suç örgütlerini öven şahıslara operasyon: 325 gözatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ülke genelinde, huzuru ve istikrarı sağlamak için suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerini övücü/silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik bugün ülke genelinde operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlar çerçevesinde, 325 kişi gözaltına alındı.

"OPERASYONLARDA 325 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ülkemiz genelinde, sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerini övücü/silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik bugün düzenlenen operasyonlarımızda 325 şüpheliyi yakaladık.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti, sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER