Ömer Çelik'ten jandarmaya hakaret eden Suat Özçağdaş'a tepki

- Ekrem İmamoğlu'nun duruşması öncesi jandarmaya hakaret eden Suat Özçağdaş'a tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hakaretin siyaset değil saldırganlık olduğunu belirtti.
- Duruşma öncesi güvenlik barikatını aşmak isteyenlerle jandarma arasında gerginlik yaşandı ve Özçağdaş, jandarma ekiplerine hakaret etti.
- Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bu davranışları kınadığını dile getirdi.
Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması bugün İstanbul Silivri'de görüldü.
Duruşma öncesi güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.
JANDARMA PERSONELİNE HAKARET ETTİ
O sırada bölgede olan ve CHP'nin gölge milli eğitim bakanı olarak adı geçen Suat Özçağdaş, polis ekiplerine hakaret etti.
Özçağdaş, Ekrem İmamoğlu'nun duruşması sırasında jandarmayla gerginlik yaşadı.
Kendisine müdahale eden jandarmaya "şerefsiz" dedi ve onu iterek uzaklaştırmaya çalıştı.
YAŞANANLARA TEPKİ GECİKMEDİ
Duruma, birçok siyasi isimden ve kamuoyundan da tepki yağdı.
Bunlardan biri de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.
Yaşananlara tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösteren Ömer Çelik, "Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz" dedi.
"HAKARET VE HEDEF GÖSTERME SİYASET DEĞİL, SALDIRGANLIKTIR"
Çelik paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:
CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz. Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır.
"Saldırganlı" bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir.