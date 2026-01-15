Ömer Çelik'ten jandarmaya hakaret eden Suat Özçağdaş'a tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması bugün İstanbul Silivri'de görüldü.

Duruşma öncesi güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

JANDARMA PERSONELİNE HAKARET ETTİ

O sırada bölgede olan ve CHP'nin gölge milli eğitim bakanı olarak adı geçen Suat Özçağdaş, polis ekiplerine hakaret etti.

Özçağdaş, Ekrem İmamoğlu'nun duruşması sırasında jandarmayla gerginlik yaşadı.

Kendisine müdahale eden jandarmaya "şerefsiz" dedi ve onu iterek uzaklaştırmaya çalıştı.

YAŞANANLARA TEPKİ GECİKMEDİ

Duruma, birçok siyasi isimden ve kamuoyundan da tepki yağdı.

Bunlardan biri de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.

Yaşananlara tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösteren Ömer Çelik, "Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz" dedi.

"HAKARET VE HEDEF GÖSTERME SİYASET DEĞİL, SALDIRGANLIKTIR"

Çelik paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi: