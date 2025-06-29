Murat Kurum: Bilecik'teki orman yangını sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Bilecik'te korkutan yangın...

Orman yangınları yaz aylarının gelmesiyle artarken, Bilecik'teki yangın sonrası hasar tespit çalışmaları da tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabı üzerinden konuya dair detaylı bir paylaşım yaptı.

Orman yangınlarını ilk andan itibaren takip ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, şöyle dedi:

150 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNCELENDİ

2 ilçedeki 3 köyde; 128 yapıdaki toplam 150 bağımsız bölümü inceledik.



23’ü ev ve 1’i cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığını tespit ettik.