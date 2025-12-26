Murat Kurum, COP31 Başkanı olarak görevlendirildi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Taraflar Konferansı (COP), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) en üst karar organı olarak her yıl toplanan 'Taraflar Konferansı'nı ifade ediyor.

197 ülkenin temsilcilerinin katıldığı COP'larda sera gazı azaltımı, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp zarar mekanizmaları ve karbon piyasaları gibi başlıklarda küresel kararlar alınıyor.

Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kurallar da COP toplantılarında şekilleniyor.

MURAT KURUM, COP BAŞKANI OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

COP31, 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı'nın 21'inci Oturumu (CMP21) ve Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı'nın 8’inci Oturumu (CMA8) toplantılarında, COP Başkanı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum görevlendirildi.

TÜM KURUM VE KURULUŞLAR EŞ GÜDÜM İÇİNDE ÇALIŞACAK

Konferansın tüm hazırlık, organizasyon ve yürütme süreçleri; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Bu kapsamda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, COP31 Başkanı tarafından yapılacak yönlendirmelere uygun olarak bakanlıkla eş güdüm içinde çalışmalara katılacak.

KURUM, YETKİ VE GÖREV DAĞILIMI YAPACAK

COP31 Başkanı olarak Bakan Kurum, konferans kapsamında müzakerelerin yürütülmesi ve organizasyonun yapılması için gerekli yetki ve görev dağılımını yapacak.

Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla konferansın hazırlık ve icra süreçlerinde ihtiyaç duyulacak bütçe için gerekli ödenek planlaması, ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek.

Konferans 9-20 Kasım 2026 arasında, Antalya'daki EXPO alanında ve çevresinde düzenlenecek.

"COP BAŞKANI OLARAK ATANMAKTAN ONUR DUYDUM"

