Murat Kurum: COP31’i yalnızca bir konferans olarak görmüyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile İstanbul’da düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin COP31 başkanlığına yönelik vizyonunu açıkladı.

COP31 hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, zirveyi sonuç odaklı bir anlayışla ele aldıklarını belirterek, “COP31 gerçekten başarılı olsun istiyoruz. Bu başarıyı sağlamak amacıyla Türkiye ve Avustralya olarak istişare ve iş birliğine dayalı bir anlayışla tek vücut halinde çalışacağız” dedi.

"COP31 YALNIZCA BİR KONFERANS DEĞİL"

Zirveye yönelik küresel beklentinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kurum, Türkiye’nin sorumluluğunun bu beklentileri doğru okumak ve taraflar arasında güven tesis etmek olduğunu vurguladı. “Bizim sorumluluğumuz beklentileri doğru analiz etmek, taraflar arasında güven inşa etmek ve somut sonuçlar üretmektir. Biz COP31’i yalnızca bir konferans olarak görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin COP31 sürecine yaklaşımının net olduğunu belirten Kurum, stratejiyi şu sözlerle özetledi:

Tek ses değil diyalog içinde olacağız, ayrılık değil uzlaşıyla hareket edeceğiz ve durağanlık değil aksiyonu tercih edeceğiz.

Bakan Kurum’un açıklamaları, Türkiye’nin iklim diplomasisinde daha aktif ve çözüm odaklı bir rol üstlenme hedefini ortaya koydu. COP31 sürecinde taraflar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve somut adımların atılması öncelikli başlıklar arasında yer alacak.