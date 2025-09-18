Murat Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Balıkesir'e müjdeliyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılacak afet konutlarının temel atma törenine katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Sındırgı ve Bigadiç'te 531 bağımsız bölümün temellerinin atılacağını söyledi.

"YENİ YUVALARIMIZIN TEMELLERİNİ ATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Kurum, depremin ardından hemen bölgeye geldiklerini ve hasar gören evleri yerinde gördüklerini aktardı.

Bakan Kurum, 29 Ağustos'ta İzmir'de yeni yuvaların temellerini, yangının üzerinden daha bir ay bile geçmeden attıklarını hatırlatarak, "Vatandaşımızın acısını nasıl paylaştıysak, mutluluğuna da ortak olduk. Bugün de aynı anlayışla buradayız. Depremin üzerinden bir ay sonrasında buraya gelip sözümüzü tutmanın, yeni yuvalarımızın temellerini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"İZMİR VE BALIKESİR'DE DE EVLERİNİZİ BİR YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ"

Sındırgı ve Bigadiç'te, köy evi, konut, iş yeri, ahır ve cami olmak üzere 531 bağımsız bölümün ilk harcını atacaklarını anımsatan Kurum, "Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında, Sinop, Kastamonu ve Bartın sellerinde, hele hele asrın felaketinde yeni yuvalarımızı nasıl hızlıca teslim ettiysek İzmir ve Balıkesir'de de inşallah evlerinizi bir yıl içinde teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ OLARAK GÖRDÜK"

Kurum, Türkiye'nin bir gerçeği olan depremin görmezden gelinemeyeceğini vurgulayarak, bir daha aynı acıları yaşamamak için evlerin vakit kaybetmeden daha güvenli hale getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Devletin kararlılığı, milletin desteği ve özel sektörün katkısıyla bugüne kadar milyonlarca ev ve iş yerinin dönüştürüldüğünü aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

TOKİ ve Emlak Konut eliyle yüz binlerce yeni konut ve iş yerini inşa ederek vatandaşlarımızı güvenli evlerine kavuşturduk. 2002'den bu yana hızını hiç kesmeden ortaya koyduğumuz sosyal konut hamleleriyle bu ülkenin her evladını ev sahibi yapmak anlayışıyla çok çalıştık.



Çünkü her zaman kentsel dönüşümü bir şehircilik meselesi olmanın ötesinde bir milli güvenlik meselesi olarak gördük. İnşallah çok kısa bir süre sonra sosyal konut alanında yeni projelerimizi ve çok önemli bir adımı atacağız.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİNİ MÜJDELİYORUZ"

"Sayın Cumhurbaşkanımız, projemizin detaylarını milletimizle paylaşacak. Altyapısı, ve sosyal donatısı olan yeni, sağlam konutlar yapacağız. Evi olmayan, dar gelirli vatandaşlarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, göz bebeğimiz şehit, gazi ailelerimiz için, engelli vatandaşlarımız için ve üç çocuktan fazla çocuğu olan, evladı olan ailelerimiz için özel kontenjanlar ayıracağız.

Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını, sosyal konut projesini Balıkesir'de ve ilçelerinde de yapacağımızı buradan tüm Balıkesir'e müjdeliyoruz. Şimdiden konutlarımız hayırlı olsun. Dönüşümü devam eden konutlarımıza yenilerini ekleyeceğiz."

"KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜCADELESİ HAYATIN KONUSUDUR"

Murat Kurum, kentsel dönüşüm konusunda belediyelere görev düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

Sizden beklentimiz açık ve nettir. Kısır gündemleri, milletin gerçekleriyle alakasız siyasi çekişmeleri, yersiz polemikleri bırakalım. Milletin canı için, milletin evlatları için kentsel dönüşüm konusuna odaklanalım. Şunu asla unutmayın. Kentsel dönüşüm mücadelesi siyasetin değil yaşamın konusudur, hayatın konusudur.

"BU YOLDA TEK BİR AN BİLE DURMADIK, DAİMA ÇALIŞTIK"

Her zamankinden daha cesur ve her zamankinden daha aktif bir çalışmayı hep birlikte başlatma çağrısında bulunan Kurum, "Gelin hep birlikte Balıkesir'imizi afetlere karşı dimdik bir kale yapmak için el birliği yapalım. Bu güzel şehri, Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri yapmak için canla başla çalışalım. Bizim için mesele, yeter ki milletin mutluluğu olsun. Bu yolda tek bir an bile durmadık, karamsarlığa izin vermedik, ümitsizliğe meydan vermedik, daima çalıştık, çabaladık." ifadesini kullandı.

"SİYASETİN AMACI MİLLETE HİZMETTİR"

Bakan Kurum, AK Parti olarak daima proje, iş ve eser ürettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: