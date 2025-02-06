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6 Şubat 2024 tarihinde Türkiye'nin yüreğini yakacak olay gerçekleşti..

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan olayda, saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, 7.7 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı.

Depremler sebebiyle Türkiye'de, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verilerek, ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi.

Asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acılar hala dün gibi taze.

Deprem şehitleri, asrın felaketinin ikinci yılında da unutulmadı.

Bu kapsamda Adıyaman’da “Bir Oluruz” 6 Şubat Depremleri Anma Programı’ düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, programda Şubat Depremleri’nin 2. günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldığı telefonu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Murat, hazır ol. Bu yuvaları yeniden biz yapacağız. Bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız. Bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz, hazır ol” dediğini bildirdi.

"MURAT, HAZIR OL BU YUVALARI YENİDEN BİZ YAPACAĞIZ"

Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

Bugün liderimiz ellerini afetzede yavrularımızın ellerinden çekmeyen, daima deprem bölgesi için düşünen, dertlenen, bugün inşa edilen tüm eserlerin mimarı olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan aramızda.



Depremin ikinci günüydü... Telefonum çaldı. Cumhurbaşkanımız arıyordu. Bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söylemiştir: “Murat, hazır ol. Bu yuvaları yeniden biz yapacağız. Bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız. Bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz, hazır ol” dedi.



Biz bu şerefli vazifeyi aldık ve ekibimizle birlikte çok çalıştık. Bugün Adıyaman’ımızın tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duruyoruz.

"11 İLİMİZDEN 11 AİLEMİZE YENİ YUVALARININ ANAHTARLARINI TESLİM EDİYORUZ"

Bugün biz de hep birlikte tıpkı bir karanfil gibi yeni bir başlangıcın simgesi olan yuvalarımızın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 ilimizden 11 ailemize yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ediyoruz. Ben dilerim ki her yeni yuvamız anne hasreti çeken, evlatlarımıza mutluluk getirsin. Her yeni evimiz evlat acısı çeken annelerimizin kalbine bir nebze de olsun huzur versin. Her yeni yuvalarımız babalarımızın dizine derman olsun. Bizim başka bir isteğimiz yoktur.

"YÜZBİNLERCE YENİ YUVA KURDUK, YEPYENİ UYDU KENTLER ŞEHİRLER KURDUK"

Annelerimize hep şu sözü verdik: Siz şehitlerimizin bize emanetisiniz, siz nasıl bize emanetseniz hatıralarınızla dolu bu kentler de Anadolu karanfili gibi yeniden filizlenecek ve bu yuvalar da bize emanettir dedik.



Varsa yoksa milletimizin geleceği dedik. Her evi, her yuvayı kendi yuvamız bildik. Başını okşadığımız her depremzede yavruyu kendi yavrumuz bildik. Alnımızın terini bu toprakların çamuruna karıştırdık. Elimizin emeğini bu coğrafyanın yollarına döktük. Yüzbinlerce yeni yuva kurduk, yepyeni uydu kentler şehirler kurduk. Bizim için çalışmanın sonu yoktur.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE 453 BİN KONUT"

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 453 bin konut... Dile kolay neredeyse yarım milyon yuvayı süratle yapacağız. Evine gitmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.



Sizlere söz veriyoruz. Bizi okutan, büyüten, hizmetkar eden annelerin vefalı evlatları olmaya devam edeceğiz. Gecemizi üstümüze örtmeyeceğiz, gündüzü rahat geçirmeyeceğiz. 24 saati dar göreceğiz ve her iş nihayete erdiğinde buluşma yerimiz güçlü Türkiye, buluşma noktamız yeniden doğan Adıyaman olacak.

"DURMADAN ÇALIŞACAĞIMIZA SİZLERİN HUZURUNDA SÖZ VERİYORUM"

Birgün Adıyaman’da yeniden buluşacağız. Maraş’ta, Adana’da, Osmaniye’de, Antep’te yeniden kucaklaşacağız. Ben 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendis kardeşimiz adına o güzel sabah için durmadan, dinlenmeden çalışacağımıza sizlerin huzurunda söz veriyorum.



