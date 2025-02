6 Şubat 2024 tarihinde Türkiye'nin yüreğini yakacak olay gerçekleşti..

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan olayda, saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, 7.7 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı.

Depremler sebebiyle Türkiye'de, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verilerek, ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi.

Asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acılar hala dün gibi taze.

Deprem şehitleri, asrın felaketinin ikinci yılında da unutulmadı.

Bu kapsamda Adıyaman’da “Bir Oluruz” 6 Şubat Depremleri Anma Programı’ düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, programda Şubat Depremleri’nin 2. günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldığı telefonu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Murat, hazır ol. Bu yuvaları yeniden biz yapacağız. Bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız. Bu milleti yeniden biz mutlu edeceğiz, hazır ol” dediğini bildirdi.

"MURAT, HAZIR OL BU YUVALARI YENİDEN BİZ YAPACAĞIZ"

Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

"11 İLİMİZDEN 11 AİLEMİZE YENİ YUVALARININ ANAHTARLARINI TESLİM EDİYORUZ"

Bugün biz de hep birlikte tıpkı bir karanfil gibi yeni bir başlangıcın simgesi olan yuvalarımızın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 ilimizden 11 ailemize yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ediyoruz. Ben dilerim ki her yeni yuvamız anne hasreti çeken, evlatlarımıza mutluluk getirsin. Her yeni evimiz evlat acısı çeken annelerimizin kalbine bir nebze de olsun huzur versin. Her yeni yuvalarımız babalarımızın dizine derman olsun. Bizim başka bir isteğimiz yoktur.