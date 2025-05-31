Murat Kurum: Depremzedelere yıl sonuna kadar 453 bin konut ve iş yeri teslim edilecek

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti ve "AK Parti Konya İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması" programında vatandaşlara seslendi.

Burada "Terörsüz Türkiye döneminin kapılarını hep birlikte açıyoruz." diyerek sözlerine başlayan Kurum, Konya'nın belediyecilik alanındaki başarılarını ve şehre yapılan katkıları dile getirdi.

Konya'ya yapılan yatırımlardan söz ederken "AK Partimiz güvenin adresi olmaya devam ediyor." şeklinde konuşan Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremden sonra yapılan konut çalışmalarına değindi.

"YIL SONUNA KADAR 453 BİN KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK"

Murat Kurum, yaptığı konuşmada Konya'daki deprem konutlarına değinerek, "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu, iş yerini bitirip depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.

ALRINTILAR GELİYOR