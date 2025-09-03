Murat Kurum, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i kabul etti

Siyaset arenasında kritik görüşme...
HİKMET ÇETİN İLE GÖRÜŞTÜ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.
Görüşme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binasında gerçekleştirildi.
"NAZİK ZİYARETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Hikmet Çetin'i Bakanlığımızda ağırladık.
Sayın Başkana nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.