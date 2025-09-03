Abone ol: Google News

Murat Kurum, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM eski Başkanı ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.09.2025 14:47 Güncelleme:
Murat Kurum, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i kabul etti

Siyaset arenasında kritik görüşme...

HİKMET ÇETİN İLE GÖRÜŞTÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.

Görüşme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binasında gerçekleştirildi.

"NAZİK ZİYARETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Hikmet Çetin'i Bakanlığımızda ağırladık.

Sayın Başkana nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.

Gündem Haberleri