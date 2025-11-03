Murat Kurum: İstanbul depremi, bizim milli güvenlik meselemiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MURAT KURUM'UN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİĞİ BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalı, gündeme ilişkin konuları önemli konuklarla birlikte ele almaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ensonhaber YouTube kanalına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Programda Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Bakan Murat Kurum, İstanbul'da beklenen olası depreme ilişkin konuştu.

"İstanbul depremi ile ilgili korkmalı mıyız?" sorusuna yanıt veren Murat Kurum, şunları kaydetti:

"İSTANBUL'DA YENİLENMESİ GEREKEN BİNALAR VAR"

Endişelenmeliyiz tabii ki. Buna ilişkin tedbir de almalıyız. Endişe duyarak beklemenin bir mantığı yok. Evimiz riskliyse bu sıkıntıları aşmak için bir mücadele ortaya koymak durumundayız. İstanbul’da yenilenmesi gereken binalar var.



Kentsel dönüşüme girmesi gereken binalar var. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda. Belediyesiyle, vatandaşıyla hep birlikte bu süreci yürütmeliyiz.

"ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ İLE HER TÜRLÜ HİZMETİ VERECEĞİMİZ BİR TOPLANMA ALANINI KAZANDIRDIK"

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni açtık. Orası aynı zamanda afet toplanma alanı olacak. 6 saatte konteyner kurulacak altyapıyı kurduk.



Sağlık merkezleri, aşevleri hazırladık. Dolayısıyla vatandaşımıza ilk afette barınma hizmetinden tutun da acil yardım hizmetlerine kadar her türlü hizmeti vereceğimiz bir toplanma alanını İstanbul'a kazandırdık.

"BUGÜNE KADAR 2 MİLYON 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRDÜK"

Her türlü hizmet vereceğimiz bir merkez oldu.



İstanbul’da 39 ilçede kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz. Yarısı bizden kampanyası ile İstanbul'da 73 bin konut dönüşüyor. Yeni sosyal konutlar yapıyoruz.



Bugüne kadar 2 milyon 300 bin konutu tüm Türkiye’de dönüştürdük.



39 ilçeye gelen her talebi olumlu olarak desteklemeye çalışıyoruz. 16 milyon vatandaşımızı sağlam konutlara oturttuk.

"İSTANBUL DEPREMİ BİZİM MİLLİ GÜVENLİK MESELEMİZ"

Bütçelerimizi deprem dönüşümüne ayırmalıyız. İstanbul depremi, bizim milli güvenlik meselemiz.



Popülist vaatlerden uzak, konutları yolları köprüleri güçlendirerek İstanbul’u depreme hazır hale getirmeliyiz.



Bu bir mecburiyet, zorunluluk. Belediyemiz ile her konuda olduğu gibi istişaremizi yapıyoruz. Gerekli her türlü desteği kendilerine veriyoruz.

MURAT KURUM'UN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİĞİ BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN