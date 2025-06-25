Murat Kurum: İstanbul'da kira artışlarını dengeleyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı’nda konuştu.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Murat Kurum, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için bir müjdeyi de paylaştı.

İstanbul'da kiralık konut yaparak hem kentsel dönüşüme katkı sunulacağını söyleyen Kurum, kira artışlarını da dengeleyeceklerini söyledi.

Kurum, şöyle dedi;

"AYRI AYRI KİRALIK KONUT YAPACAĞIZ"

Yıl sonunda bildiğiniz gibi 81 ilimizde yeni bir sosyal konut projesi daha başlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde, ilçelerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz. İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız.

"BU PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"