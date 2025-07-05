Murat Kurum: İzmir ile Bilecik'te 415 ev ve iş yeri yangınlarda zarar gördü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangının meydana geldiği İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık ederek çalışmalarla ilgili son durumu değerlendirdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması şu şekilde;

"TEK TEK KÖYLERİMİZİ ZİYARET EDİYORUZ"

İzmir Ödemiş'teki çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek için yanan köylerimizi ziyaret ediyoruz. Şunu da ifade etmek istiyorum, canı pahasına ormanlarımız için mücadele den tüm kahramanlarımızın da Allah yardımcısı olsun diyorum. Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini, geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

Her afette olduğu gibi devletimiz tüm birimleriyle sahada. İlk andan itibaren seferberlik şuuruyla çalışmaları yürütüyoruz.



Gerek havadan gerek karadan. Cansiparene çalışan orman kahramanlarıyla birlikte yangınla mücadele ediyoruz.



Kontrol altına alınan tüm yerlerde hasar tespit çalışmaları tamamlandı.



Tüm hasarlar devletimizin ilgili birimlerince tespit ediliyor. Vatandaşlarımızın hesabına 16 milyon lira yatırılmıştır.



8 ilimizde çıkan yangınlarda hasar alan bina sayısı bin 168'e ulaştı.

"415 EV VE İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ"

Yangından zarar gören illerden biri Bilecik'ti. Orada da hasar tespit çalışmalarımız tamamlandı. Toplamda 133 ev ve iş yerimiz yangın sebebiyle yıkık veya ağır hasarlı. İzmir ve Bilecik ilçemizde 415 ev ve iş yerimiz yanmış ve ağır hasar olarak kaydedilmiştir. Devletimizin tüm birimleri sahadadır. Devletimiz afetten etkilenen kardeşlerimizin yanındadır.

VATANDAŞLARA UYARI