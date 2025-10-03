Murat Kurum'dan 'Sumud Filosu' açıklaması: Barbar saldırıyı lanetliyorum

Konya'da "Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Kongresi" açılış programı düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılış programında konuştu.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"BU TOPLANTININ BİR DİĞER GÜNDEMİ DE BARIŞIN İNŞASI"

Bakan Kurum, konuya ilişkin şu sözleri sarf etti:

Bu toplantının bir diğer gündemi de barışın inşası, ancak hemen şunu ifade etmek isterim ki; bugünkü toplantımızı büyük bir eksiklikle gerçekleştiriyoruz. UCLG-MEWA Başkanı Filistin El-Halil Belediye Başkanı, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı yüzünden alıkonuldu. Bu yüzden kendisi bugün aramızda değil.



Gazze'de uygulanan bu katliam, bu zulüm, Filistin meselesinin insanlık için ne kadar utanç dolu bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

"İSRAİL, SUMUD FİLOSU'NA DA TAHAMMÜL EDEMEDİ"

İşte gördünüz. Geçtiğimiz gün Gazze'yi bombalarla yıkıma uğratan, Gazzelileri açlığa terk eden İsrail; yükü sadece insanlık olan, oradaki insanlara yardım götüren Sumud Filosu'na da tahammül edemedi.



Hukuk tanımazlığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Ben buradan insanlığın ortak vicdanına yapılan barbar saldırıyı lanetliyorum.

"BU YAŞATILANLAR KİMSENİN YANINA KALMAYACAK"

Bu filoda bulunan, küçük teknelerde dünyanın vicdanını taşıyan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Hepsinin bir an önce serbest bırakılmasını diliyorum.



Biliyoruz ki, bu yaşatılanlar kimsenin yanına kalmayacak. İnsanlık kazanacak, iyilik kazanacak, Filistin kazanacak, Gazzeli kardeşlerimiz kazanacak.

"AFETLERE HAZIRLIK VE AFET SONRASI İNŞA KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN CİDDİ BİR TECRÜBESİ VARDIR"

Konuşmasında UCLG-MEWA kongresinin önemine de değinin Bakan Kurum, "Bugün de UCLG-MEWA çatısı altında bölgesel düzeyde gerçekleştirdiğimiz kongremiz, yerel yönetimlerle dayanışmayı küresel vizyona dönüştürmek için attığımız önemli bir adımdır. Bugün gündemimizde yer alan afetlere hazırlık, gıda güvenliği, çatışma sonrası toparlanma ve barışın inşası konuları, bölgemizin en acil ihtiyaçlarıdır. Afetlere hazırlık ve afet sonrası inşa konusunda Türkiye'nin ciddi bir tecrübesi, bilgi birikimi vardır." dedi.