Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 şampiyonu ilan etti

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

COP31 kapsamında, Türkiye'nin çevre ve iklim alanındaki öncü vizyonunu uluslararası düzeyde temsil edecek önemli bir görevlendirme gerçekleştirildi.

"BU GÖREV, SAMED KARDEŞİMİZİN TECRÜBE VE BİRİKİMİNE DUYDUĞUMUZ GÜVENİN GÖSTERGESİ"

COP31 Başkanı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak ilan etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Ev sahibi olarak 197 ülkeyi bir araya getireceğimiz İklim Zirvesi’nde, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlediğimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.



Bu görev; sürdürülebilirlik ve iklim eylemi alanlarında Samed kardeşimizin tecrübe ve birikimine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Kendisini yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, COP31 sürecinin başarısına önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum. Hayırlı olsun.

SIFIR ATIK HAREKETİ, COP31 SÜRECİNDE TEMEL POLİTİKA ALANLARINDAN BİRİ OLACAK

Bu görevlendirme; BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle şekillenen Sıfır Atık vizyonunun, COP31 sürecine stratejik düzeyde entegre edilmesini hedefleyen önemli bir adım niteliği taşıyor.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen ve kısa sürede küresel bir referans çerçevesine dönüşen Sıfır Atık Hareketi, COP31 sürecinde de temel politika alanlarından biri olarak konumlanıyor.

Türkiye'nin sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve iklim dostu kalkınma hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla ele alan bu vizyon, COP31 boyunca hem müzakere masalarında hem de sahadaki uygulamalarda görünür kılınacak.

YÜKSEK DÜZEY ŞAMPİYONUNUN ROLÜ: POLİTİKA, UYGULAMA VE ETKİ

COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak görevlendirilen Samed Ağırbaş, konferans öncesi hazırlık sürecinden başlayarak COP31 boyunca ve sonrasında çok katmanlı bir sorumluluk alanı üstlenecek.

Bu rol, yalnızca temsili bir görev değil; politika geliştirme, uygulama koordinasyonu ve küresel farkındalık üretme sorumluluğunu da kapsıyor.

Bu çerçevede COP Yüksek Düzey Şampiyonu’nun görev tanımı şu başlıklarda şekilleniyor:

• Stratejik Temsil ve Savunuculuk: Sıfır Atık yaklaşımının COP31’in ana gündem başlıklarıyla bütünleştirilmesi; atık yönetimi, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi konularında politika savunuculuğunun yürütülmesi.

• Uluslararası İş Birlikleri: Kamu, özel sektör, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum arasında çok paydaşlı iş birliklerinin geliştirilmesi; iyi uygulama örneklerinin uluslararası platformlarda paylaşılması.

• Program ve İçerik Koordinasyonu: COP31 kapsamında düzenlenecek paneller, yan etkinlikler, sergiler ve saha uygulamalarında Sıfır Atık temalı içeriklerin koordinasyonu ve etki odaklı kurgulanması.

• Uygulama ve İzleme: Sıfır Atık ilkelerinin COP31 organizasyonunun tüm aşamalarında

uygulanmasına yönelik rehberlik sağlanması; atık azaltımı, ayrıştırma ve geri kazanım

süreçlerinin izlenmesi.

• Kamuoyu ve Farkındalık: Küresel kamuoyunda Sıfır Atık bilincinin güçlendirilmesine yönelik iletişim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi; COP31’in kalıcı çıktılar üretmesine katkı sunulması.

'SIFIR ATIK VİZYONU İÇİN KÜRESEL BİR VİTRİN'

Antalya’da düzenlenecek COP31, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları birlikte ele alan yaklaşımını küresel ölçekte sergilemesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Samed Ağırbaş'ın COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak görevlendirilmesi, Sıfır Atık Vakfı’nın bu süreçte aktif, yönlendirici ve kalıcı etki üretmeye odaklanan bir rol üstleneceğini ortaya koyuyor.

Sıfır Atık Vakfı, Emine Erdoğan'nIn liderliğinde şekillenen sıfır atık vizyonu doğrultusunda; COP31’i iklim dostu uygulamaların hayata geçirildiği ve geleceğe taşınan somut kazanımların üretildiği bir dönüm noktası haline getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Sıfır Atık yaklaşımı, COP31 sürecinin hem ana anlatılarından biri hem de sahadaki en görünür uygulama alanlarından biri olacak.