Murat Kurum, Sındırgı'da yapılan hasar tespit çalışmalarını paylaştı

Tüm Türkiye, geçtiğimiz günlerde Balıkesir depremi ile sarsıldı...

Balıkesir’de 10 Ağustos günü saat 19.53'te Merkez üssü Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesindeki bazı iller sallanırken, 12'si metruk 16 ev ise yıkıldı.

1 CAN KAYBI

Yıkılan bu evlerden biri de ilçe merkezindeki zemin katında eczane bulunan 3 katlı bir apartman oldu.

Yıkılan binanın enkazında kalan 6 kişiden 2'si kendi imkanıyla çıkarken, 4 kişi ise AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Enkazdan çıkarılan ve TEKEL'den emekli olan işçi Nihat Önbaş, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA HIZLA BAŞLANDI

Sındırgı merkezli depremde, bazı evler zarar gördü.

Evleri ağır hasar alan vatandaşlara, taleplerine göre, kira yardımı veya konteynere yerleştirme gibi yardımlarda bulunulurken, hasar tespit çalışmaları ise bütün hızıyla devam ediyor.

MURAT KURUM'DAN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SON DURUM BİLGİLENDİRMESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika açıklaması geldi.

Bakan Kurum, Balıkesir Sındırgı’da yapılan hasar tespit çalışmalarında, 426 binada 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

"426 BİNADAKİ 615 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN AĞIR HASARLI VEYA YIKIK OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: