Murat Kurum: Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, fay hatları üzerine kurulu yapısıyla bir deprem ülkesi...

Tarihte yaşanan acı tecrübelerinin ardından yurt genelinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın önderliğinde çalışmalar yürütülüyor.

DEPREM BÖLGELERİNDE GEREKLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Bu kapsamda bakanlık afet bölgelerinde deprem konutları inşa ediliyor, vatandaşa güven ve huzurla yeni yuvalarını teslim ediyor.

Son zamanlarda sıkça sarsıntıların yaşandığı Balıkesir'de ise hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.

"760 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN HASARLI OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Detayları sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Tamamlanan çalışmalar neticesinde rakamları paylaşan Bakan Kurum, şu sözleri kullandı:

Sındırgı depreminin ardından tüm yapıları tekrar taradık, 32 bin bağımsız birimde başlattığımız hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 607'si konut, 93'ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik.

"531 KONUTUN YAPIMINI SÜRATLE TAMAMLAYACAĞIZ"