Murat Kurum: Siz önce gidin kendi belediyelerinizde çöpünüzü toplayın

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Bakan Kurum, ilk olarak Antakya ilçesinde bulunan AFAD koordinasyon merkezinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından kent merkezinde bulunan Kemal Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulunan Kurum, basın açıklaması yaptı.

"BİZ BU İŞLERİ YAPARKEN, MUHALEFET İFTİRA ATMAYI SÜRDÜRÜYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın İzmir'de çöp depolama tesisinin bakanlık tarafından kapatıldığını söylemesinin algı politikası olduğunu belirten Kurum, CHP'li belediyelerin çöp toplamak gibi öncelikli işlerini yapmaları gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

Tabi biz bunları yaparken; Asrın İnşa Seferberliği'nde gece gündüz çalışırken; muhalefet de en iyi bildiği işi yapmayı; yalanla, iftiralarla gündem olmayı sürdürüyor. İşte bunun en son örneğini İzmir'de gördük.



İzmir'de en basit belediyecilik hizmetini bile yapamayan, çöp toplayamayan partinin genel başkan yardımcısı; bunun üstünü kapatmak için her zamanki gibi suçu bize attı, mağduru oynamaya çalıştı.

"BİLEREK İSTEYEREK ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ne dedi CHP Genel Başkan Yardımcısı? Güya, çöp tesisini biz kapatmışız. İzmir'de çöpler bizim yüzümüzden toplanmıyormuş. Kendisi, tesisin mahkeme kararıyla kapatıldığından bile habersiz. Zaten kendi belediye başkanları da hemen düzeltti. Burada üzücü olan ne biliyor musunuz? Bunların ifadeleri tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklı ve bilerek isteyerek algı oluşturmaya çalışıyorlar.

"SİZ GİDİN ÖNCE BELEDİYELERİNİZDE ÇÖPÜNÜZÜ TOPLAYIN"

Bunu neden mi anlatıyorum. Aslında memleketimizin her yerinde, deprem bölgesinde de tam olarak bunu yapıyorlar. Burada da yapılanların ve özellikle kendi yapmadıklarının üstünü örtmek için böyle yalanlar söylüyorlar. Siz önce gidin kendi belediyelerinizde yapmanız gereken sorumluluklar çerçevesinde ilk önce çöpünüzü toplayın. Daha çöp bile toplayamayan anlayış, deprem bölgesinde konut yapmayı bırakın İzmir'de milletimize bedava konut yapacağız deyip, mağdur ettikleri binlerce vatandaşımızı görmezden geliyorlar.

"BEDAVA KONUT YAPACAĞIZ DEMİŞTİNİZ, NEREDE O KONUTLAR?"

'Ev yapacağız' diye para toplayıp mağdur ettiğiniz vatandaşlarımıza verdiğiniz sözleri tutun. Burada da 'bedava konut yapacağız' demiştiniz, Peki nerede o konutlar? Bırakın ev yapmayı, ev sunmayı; deprem bölgesine tek bir çivi bile çakmadınız. Bize laf etmeden önce kendinize bakacaksınız. Algıyla siyaset yaparsanız böyle duvara toslarsınız.



Algıyla siyaset olmaz, işle olur. İftirayla, yalanla, dolanla siyaset olmaz; projeyle, üretimle, alınteriyle olur.

"BİZİM ONLARLA ARAMIZDAKİ FARKI MİLLETİMİZ 23 YILDIR GÖRÜYOR"

Şükürler olsun ki; bizim milletimiz onlarla aramızdaki bu farkı 23 yıldır görüyor. Varsın onlar daima tüketerek, daima karalayarak konuşsunlar; biz, eser üreterek konuşmaya; açılışlarla, anahtar teslimleriyle koşmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; Hatay'ı, Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü kalelerinden biri yapana kadar tek bir an bile durmayacağız.

"HATAY'I AYAĞA KALDIRMAK ECDAT MİRASINA SAHİP ÇIKMA MESELESİDİR"

Kurum, İskenderun sahilinde yürütülen çalışmaların tamamlanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılış gerçekleşeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay; binlerce yıllık medeniyetlerin buluştuğu, kardeşliğin, hoşgörünün ve birlikte yaşamanın en güzel mekanıdır. İşte bu yüzden Hatay'ı ayağa kaldırmak sadece bir imar faaliyeti değildir. Aynı zamanda ecdat mirasına sahip çıkma meselesidir. Biz de; bu anlayışla hareket ediyor, tarihi mirasımızı yeniden ihya ediyoruz.

Bir yandan Habib-i Neccar Camii'ni eşsiz tarihi dokusuna uygun şekilde ayağa kaldırırken; diğer yandan Kurtuluş Caddesi'ni, Kemalpaşa'yı ve Tarihi Meclis Binamızı yeniden ihya ediyoruz. Asi Nehri çevresini yürüyüş yolları ve yeşil alanlarla canlandırıyoruz."

"SAHİL DÜZENLEME PROJEMİZDE SONA GELDİK"

"Bu devasa alanı Hataylıların nefes alacağı, çocuklarımızın huzurla vakit geçireceği bir yaşam mekânına dönüştürüyoruz. Kültürel bir buluşma noktası olan Uzun Çarşımızı da tüm özgün dokusuyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar projemizi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız.

Ayrıca yaklaşık 10 ay gibi kısa bir süre önce başlattığımız Türkiye'nin sahillerinde yapılan en büyük düzenleme projesi olan İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projemizde sona geldik. İnşallah projemizin açılışını da Cumhuriyetimizin 102. Yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda yapacağız. Büyük bir şölenle kutlayacağız."

"SÖZ VERDİĞİMİZ 453 BİN YUVANIN YÜZDE 70'İNİ TAMAMLADIK"

Asrın felaketinin, asrın inşa seferberliğine dönüştüğü ifade eden bakan Kurum, Kasım ayı içerisinde 350 bininci konutun anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hak sahibi vatandaşa teslim edileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Devlet-millet el ele vererek, Asrın Felaketini Asrın İnşa Seferberliğine dönüştürdük. Bugün depremden etkilen 11 ilimizde 7 gün 24 saat alın teri döken 200 bin mühendis, mimar ve işçi kardeşimizle birlikte, depremzede kardeşlerimizi bir an önce yuvalarına kavuşturmanın gayreti içindeyiz.



Geçtiğimiz ay Malatya'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 304 bininci yuvamızın anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70'ini tamamladık. Yani şu anda; her 3 depremzede kardeşimizden 2'sini yeni yuvasına kavuşturduk.

"GELECEK AY 350 BİNİNCİ KONUTUMUZUN ANAHTARLARINI TESLİM EDECEĞİZ"

Önümüzdeki ay 350 bininci konutumuzun anahtarlarını yine Cumhurbaşkanımızla birlikte teslim edeceğiz. inşallah yılsonuna geldiğimizde burada olacağız, son anahtarlarımızı da vatandaşlarımızla buluşturacağız.



Biz milletimize ne söz verdiysek, fazlasıyla yerine getirmek için gece gündüz durmaksızın ilerliyor, milletimizin dualarına nail olabilmek için var gücümüzle azimle, kararlılıkla çalışıyoruz.

"HATAY'DA 86 BİN KONUT VE İŞ YERİNİ TAMAMLADIK"