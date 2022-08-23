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    Murat Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını duyurdu

    Murat Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını duyurdu

    Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Murat Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 11:25
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    Yüksek kiralar ve banka faizleri nedeniyle barınma sorunu yaşayan vatandaşlara ev alma imkanı sağlayacak sosyal konut projesinde geri sayıma geçildi.

    81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların detayını 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    "Gelir sınırı İstanbul'da 16, diğer illerde ise 14 bin lira"

    Projeyle ilgili bilgi veren Bakan Kurum, "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak." dedi.

    Murat Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını duyurdu #1

    Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor

    Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

    İzmir'deki asbestli gemiyle ilgili konuştu

    Öte yandan Bakan Kurum, İzmir Aliağa'da sökümü için izin verilen asbestli geminin durumunun da bakanlık tarafından titizlikle incelendiğini de söyledi.

    "Miktarın 9,2 ton olduğunu biliyorum, uluslararası mevzuat buna izin veriyor. Bu daha önce de yapılmış, sökülmüş. 900 ton ise biz sokmayız. Tek çevreci kendileri mi? Uluslararası sözleşmelere tabiyiz. Kara sularımızda bakma hakkımız var. Bize bildirilenin dışında bir şey varsa araştıracağız, varsa bir saniye tutmayacağız."

    Murat Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını duyurdu #2


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