Murat Kurum: Sumud Filosu amacına ulaşmıştır

Küresel Sumud Filosu, Gazze'de ablukayı kırmak için yola çıktı.

Ancak İsrail, gemilere tek tek baskın düzenleyerek Gazze'ye ulaşmaya çalışan aktivistleri gözaltına aldı.

Filoya yapılan tüm dünya tarafından takip edilirken, Türkiye'den bir tepki ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Murat Kurum, filonun amacına ulaştığını söyledi ve şöyle dedi:

"ABLUKAYI DÜNYAYA HAYKIRMIŞTIR"

"Sumud Filosu amacına ulaşmıştır. İnsanlık dışı ablukayı, İsrail zulmünü, Gazze’nin sesini tüm dünyaya haykırmıştır.

Soykırımcı İsrail yönetiminin sadece yardım götüren bu teknelere uluslararası hukuka aykırı müdahalesi suçtur ve dünya bu müdahalenin karşısında durmalıdır.

"ABLUKA KIRILDI, BU DEĞİŞMEYECEK"

Ama bu müdahale şu gerçeği de değiştirmeyecektir: Abluka kırılmıştır.

İsrail zulmüne, yüzyılın soykırımına sessiz kalmayan, o küçük teknelerde dünyanın vicdanını taşıyan Sumud Filosu'nu, canı pahasına o teknelere binerek Gazze’ye ulaşmaya çalışan herkesi gönülden selamlıyorum.

Biz biliyoruz ki; eninde sonunda insanlık kazanacak, iyiler kazanacak."