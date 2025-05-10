Murat Kurum: Yıl sonuna kadar 74 bin ev ve iş yeri teslim edilecek

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Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkıyor.

Yeni yaşam alanlarının inşası için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü şehirde, binlerce aile yeni yuvalarına kavuşurken, iş yerlerinin teslimi yapılan esnaflar da kepenk açtı.

28 BİN EV VE İŞ YERİ SAHİPLERİNE KAVUŞTU

Depremin ilk anından itibaren bölgedeki çalışmaları yerinden takip eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapıların inşa ve teslim süreciyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

Burada bakanlığın öncülüğünde yapılan koordinasyon toplantısında katılan Kurum, şu ana kadar yaklaşık 28 bin bağımsız bölümde yaşamın başladığını açıkladı.

"YIL SONUNA KADAR 74 BİN EV VE İŞ YERİ DAHA TESLİM EDİLECEK"

Bakan Kurum, toplantı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’dayız.

Şehrimizde şu ana kadar 28bine yakın yeni yuva ve iş yerinde hayat başladı. 2025 yılı sonuna kadar 74 bin ev ve iş yerini daha teslimini gerçekleştireceğiz.

Geçmişin ruhunu yaşatacak ve geleceğe ilham olacak Kapalı Çarşımızın restorasyonuna devam ederken, Demirciler ve Kasaplar Çarşımızı da ihya ediyoruz.

Son durumu koordinasyon toplantımızda ele alıyoruz."