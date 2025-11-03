Murat Kurum: Yıl sonunda deprem bölgesinde 453 bin konutun tamamı teslim edilecek

- Murat Kurum, yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 453 bin konutun teslim edileceğini açıkladı.
- Bakan, yapılan yardımların süreceğini ve muhalefetin verdiği sözleri tutmadığını belirtti.
- Kurum, AK Parti'nin eser siyaseti yürüttüğünü vurguladı.
Deprem bölgesi yeniden ayağı kaldırılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinden elini çekmiyor ve sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Bakan Kurum, deprem bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin son bilgileri de Ensonhaber YouTube kanalında anlattı.
Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, muhalefete de tepki gösterdi.
Deprem bölgesinde muhalefetin vatandaşlara sözler verdiğini ancak tutmadıklarını söyleyen Bakan Kurum, yapılan çalışmaların sona geldiğini ve hak sahiplerine de konutların teslim edileceğini de belirtti.
"AK Parti demek eser siyaseti demektir." diyen Bakan Kurum şöyle devam etti;
"TOKİ'NİN PROJELERİYLE ALAY EDENLER VARDI"
TOKİ'nin projelerini eleştirenler TOKİ'nin projeleriyle alay edenler vardı. Deprem bölgesinde bütün TOKİ konutları ayakta. Tünel kalıp sistemiyle yapıyoruz.
Depreme dayanıklı bir sistem bu. Deprem yönetmenliklerine uygun, zeminde her türlü iyileştirmenin yapıldığı projeler.
Kontrol ediliyor, anbean takip ediliyor. Her türlü ayrıntı. Bu anlayışla biz yeni projelerimizi hayat geçireceğiz bir tarafından örnek mahalle kültürünün yaşatılacağı az katlı, yeşil alanda çocukların oynayacağı bir kompleksten bahsediyoruz, sadece konut değil bu. 2025 yılı sonu itibarıyla 453 bin hak sahibi vatandaşlarımızın tamamının konutunu teslim etmiş olacağız.
"MUHAFELET BİZ NE YAPSAK, ELEŞTİRMEK İÇİN ELİNDEN GELEN ÇABAYI ORTAYA KOYDU"
Bugün muhalefet biz ne yapsak bir taraftan eleştirmek için elinden gelen her türlü çabayı ortaya koyuyor. Deprem bölgesinde de 'Biz bu konutları yapacağız, teslim edeceğiz. Vatandaşımızı açta, açıkta bırakmayacağız dediğimizde de o gün yine kendileri bedava konut yapacağız' dediler. İşte 'Bunlar sözlerini tutmazlar.' dediler.
Ama milletimiz, bilhassa deprem bölgesindeki kardeşlerimiz yine Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana takdirlerini sundular ve teveccühlerini gösterdiler.
Onlar biliyor zaten biz bu işleri nasıl yaparız. 24 yıllık iktidarımız döneminde verdiğimiz sözleri nasıl tuttuğumuzu çok iyi biliyorlar. AK Parti demek eser demektir, eser siyaseti demektir.
Dolayısıyla biz bu kapsamda işlerimizi inşallah yapıyor olacağız. Buna ilişkin bütçeden de, yine bütçe dışı gelirlerimizle de konutlarımızın inşasını gerçekleştireceğiz.
Yani 500 bin konutu yaparken de kaynak yok diyorlardı. Şimdi de aynı şeyi söylüyorlar. Bundan önceki projelerimizi açıkladığımızda da yapamazlar diyordu.
Bırakın onu. 2002 yılında ilk 100 bin konut projesi, Sayın Cumhurbaşkanımız ya 2003 ya 2004, açıkladığında 'Yapamazlar' deyip dudak bükenler oldu. O gün bu projeyi gerçekleştiremezler dediler.
Bugün geldiğimiz noktada 1 milyon 740 bin konut teslim edilmiş, bitirilmiş. Buna ilave kentsel dönüşüm projeleri yapılmış, yollar, hastaneler yapılmış. Bizim bunu yapacak gücümüz, kuvvetimiz var. Bizi izlesinler, engel olmasınlar.
"MUHALEFET DEPREM BÖLGESİNDE LOBİ ÇALIŞMASI YAPTI"
Muhalafet deprem bölgesinde lobi çalışmaları yaptı, vatandaşımızın aklını çelmeye çalıştılar, bunun dışında bir çalışmaları yok. Yapılan işi nasıl engleleriz nasıl takoz oluruz dışında bir çalışmaları yok.
O gün deprem bölgesinde bedava konut yapacağız, vereceğiz dediler, biz vatandaşımıza her türlü imkanı sunacağız dediler ama bugün çakılı tek bir çivileri bile yok. Bir Ulu Camii inşaatını tamamlamaktan bile acizler, biz onlardan böyle bir şey beklemiyoruz. Yapacaklarını ummuyoruz, vatandaşlarımız da ummuyor zaten.
"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN UMUDUNA SAYGISIZLIK ETMESİNLER"
Gece gündüz emek veren 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizle birlikte yapıyoruz. Oradaki depremzede kardeşlerimizin umuduna saygısızlık etmesinler biz başka bir şey istemiyoruz.
"BİZİ KARDEŞİ, EVLADI GİBİ BAĞRINA BASIYORLAR"
Aslında vatandaşımız ilk günden beri böyle. Yani biz gittiğimizde gerçekten bizi kardeşi gibi bağrına basıyor, evladı gibi sarılıyor. Biz de açıkçası onların bu güvenini boşa çıkarmamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz.
Gece gündüz emek veriyoruz, alın teri döküyoruz. Hemen hemen her hafta oradayız. Vatandaşımız da bunu zaten görüyor olanı, biteni, yapılanı, yapılmayanı, kimin neyle uğraştığını, kimin sadece laf ürettiğini, kimin sadece söz bitirdiğini çok net bir şekilde biliyor.
"VATANDAŞIMIZIN TEREDDÜDÜ YOK"
Dolayısıyla vatandaşımızın bu noktada herhangi bir tereddüdü yok. Net. Emin olun Rize'nin Ayder Yaylası'ndaki teyzemiz de biliyor. Bugün işte Muğla'nın Bodrum'undaki vatandaşımız da aynı şekilde neyin ne olduğunun farkında.
Yani gerçekten çok büyük bir rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki vatandaşımızın vakarı, duruşu, oradaki sevgisi, oradaki metaneti gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Yakınını kaybetmiş, ailesinden çocuğunu, evladını, eşini kaybetmiş ama 'Allah devletimize zeval vermesin' diyebilen büyük bir millete sahibiz.
Bizim için de, çocuklarımız için de, ailemiz için de bir şeref. İnşallah bu şerefi ömür boyu kalbimizde bir nişan olarak taşıyacağız.
Hemen hemen tüm deprem bölgesi bizi hemşehrisi ilan etti. Bu hemşehrilik beratını taşıyacağız. Allah bizi onlara mahcup etmesin diyorum ve inşallah verdiğimiz sözleri tutmak için de son ana kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz.
"CUMHURBAŞKANIMIZ DEPREM BÖLGESİNİ TAKİP EDİYOR"
Cumhurbaşkanımız deprem bölgesini takip ediyor. Zaten bütün kuralara kendisi katılım sağlıyor. Yani oranın finansal anlamında ne ihtiyacı var, depremzede esnafımızın, vatandaşımızın ne beklentisi var?
Bu beklentileri ilgili bütün bakanlarımızdan dinliyor. Tüm bakanlıklarımızın orada çalışmaları var. Yani Ulaştırma Bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın, Sanayi Bakanlığımızın, hemen hemen bütün bakanlıkların, yani İçişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Gençlik Spor, bütün bakanlıklarımız orada yatırım yapıyorlar ve bu yatırımlar çerçevesinde deprem bölgesinin daha iyi olması, daha güzel olması, daha sağlam olması adına her türlü yatırımı yapmaya çalışıyoruz.
Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bakanlıklarımızdan buna ilişkin gerekli bilgiyi alıyorlar, gerekli talimatları veriyorlar ve anbean takip ediyor diyebilirim.
"EN GELİŞMİŞ ÜLKELER DAHİ TÜRKİYE'NİN ALDIĞI BU AKSİYONU ALAMAZ"
Yani Amerika'da da işte seller oldu, fırtına oldu. Almanya'da oldu, Hollanda'da oldu, İngiltere'de oldu. Yani bizim gibi böyle hızlı aksiyon alıp vatandaşın her türlü ihtiyacını giderecek, devlet ilk andan itibaren yani biz 6 Şubat sabahı hepimiz deprem bölgesindeydik ve oradaki süreç yoluna girene kadar da oradan ayrılmadık. Yani vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa o ihtiyacı gidermek adına da devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız her türlü desteği deprem bölgesine verdi.
Bunun dünyada bir örneği yok. Çok net söylüyorum. Yani nereye giderseniz gidin, en gelişmiş ülkeler dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı bu aksiyonu alamazlar. Çok net söylüyorum. Biz hamdolsun bu konuda çok iyiyiz.