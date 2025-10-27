Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde tüm merak edilenleri tek tek anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da detaylarını açıkladığı “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için merak edilen sorular dillendirilmeye başlandı.

Projeye ilişkin en çok merak edilen soruları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayınında yanıtladı.

Bakan Kurum, yapı kayıt belgesi sahiplerinden gelir durumuna, yurt dışındaki vatandaşların başvuru şartlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"YAPI KAYI BELGESİ OLANLAR BAŞVURAMAZ"

Murat Kurum, yapı kayıt belgesi bulunan kişilerin projeye başvuru yapamayacağını belirterek, “Vatandaşımızın bir gayrimenkulü var ve buna yapı kayıt belgesi almış. Dolayısıyla herhangi bir gayrimenkulü olan başvuramadığı için, yapı kayıt belgesi olan vatandaşlarımız da bu projeden hak sahibi olamazlar” dedi.

"HİSSELİ TAPULARDA RAYİÇ BEDEL ESAS"

Hisseli tapu sahiplerinin durumuna da açıklık getiren Kurum, “Vatandaşımızın ailesinden kalmış bir hisseli arsası olabilir. Burada da vatandaşımızın hissesine düşen tutarın belediye rayiçlerine göre 1 milyon lirayı geçmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"GELİRİ OLMAYANLAR DA BAŞVURABİLİR"

Projeye gelir durumu olmayan vatandaşların da başvurabileceğini vurgulayan Kurum, “Annesinden, akrabasından destek alabilir. Biz orada bir azami tutar belirledik ancak asgari gelir şartı bulunmuyor” dedi.

BAŞVURU İÇİN İKAMET ŞARTI ARANACAK

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının projeye dahil olamayacağını söyleyen Bakan Kurum, “Bu proje burada yaşayan, evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için yapıldı. Dolayısıyla ikamet şartı aranıyor” açıklamasını yaptı.

KURADA ÇIKMAYANLAR ÜCRETLERİNİ GERİ ALABİLECEK Mİ?

Kura sürecine ilişkin detayları da paylaşan Murat Kurum, “Kurada cüzi bir miktar ödenecek. Diyelim ki kurada çıkmadı; elbette o ücretler geri ödenecek. Örneğin Ankara’da kura çekimi tamamlandığında, çıkmayan vatandaşlarımızın paraları ertesi gün hesaplarına iade edilecek. Mart ayına kadar tüm süreci tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

20 YIL VADE, AİDATTAN DÜŞÜK TAKSİT

Projeye dair en dikkat çeken başlık ise ödeme planı oldu.

Murat Kurum, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabileceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

Aidattan daha düşük bir taksitle ödeyeceksiniz, özü bu. Anadolu illeri için konuşuyoruz; 1+1 dairemiz 1 milyon 800 bin lira ve 6 bin 750 lira taksitle alınabilecek. Yüzde 10 peşinat verilecek, 240 ay yani 20 yıl vade uygulanacak.



65 metrekarelik 2+1 dairemiz 2 milyon 200 bin lira, aylık 8 bin 250 lira taksit; 80 metrekarelik 2+1 dairemiz ise 2 milyon 650 bin lira ve 9 bin 938 lira taksitle satılacak. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımız dahi bu projeden ev alabilir, taksitini rahatlıkla ödeyebilir.

İSTANBUL İÇİN BELİRLENEN RAKAMLAR

İstanbul için fiyatların Anadolu illerine göre yüzde 10'luk bir farka sahip olduğunu dile getiren Bakan Kurum, "1 milyon 950 bin lira 1+1 ve 7 bin 300 lira taksitle vatandaşımız bu konuta erişebiliyor. En büyük 2+1'imiz 2 milyon 950 bin lira ve 11 bin 63 lira taksidi var bir küçüğü 65 metrekarelik 2+1'imize 2 milyon 450 bin lira ve yine 9 bin 188 lira taksitle vatandaşımız bu daireyi alabiliyor." dedi.