Murat Kurum'dan İzmir paylaşımı: Sözümüzün temelini atma zamanı

Bilecik'te 27 Haziran'da, İzmir'de ise 29 Haziran'da farklı bölgelerde çıkan orman yangınları sonrası iki il, 'genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edilmişti.

Hasar tespit çalışmalarının ardından AFAD, İzmir ve Bilecik'te hak sahipliği süreçlerini tamamladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca orman yangınlarında hasar gören İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere 161 bağımsız bölüm inşa edilecek.

4 AYRI TİPTE PROJE TASARLANDI

Ödemiş'teki köy evleri yörenin ihtiyaçlarına göre 4 tipte yapılacak.

Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde ise 143 afet konutu inşa edilecek.

Orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde köy evlerinin inşasına da gelecek günlerde başlanacak.

MURAT KURUM: ŞİMDİ SÖZÜMÜZÜN TEMELİNİ ATMA ZAMANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hep birlikte üstesinden geliriz demiştik. Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı. İzmir'de 1 ay önce orman yangınlarında hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın (29 Ağustos Cuma) döküyoruz" ifadesini kullandı.