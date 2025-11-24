Abone ol: Google News

Murat Kurum'dan Öğretmenler Günü mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 09:20
Murat Kurum'dan Öğretmenler Günü mesajı
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü sosyal medya üzerinden kutladı.
  • Kurum, öğretmenlerin fedakarlıklarına ve insan yetiştirmedeki rollerine vurgu yaptı.
  • Öğretmenlere minnettarlığını belirterek, bu özel günü unutmadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, yurdun dört bir tarafında coşkuyla kutlanıyor...

Öğrenciler çiçeklerini alıp, öğretmenlerine minnettarlıklarını sunarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bu özel günü unutmadı.

"TÜM KIYMETLİ ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Bakan Kurum, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kurum paylaşımında şu sözleri kullandı:

"İnsana hizmetin değerini, hep daha iyisini hayal edip geleceğimizi inşa edecek eserler üretmeyi fedakar öğretmenlerimizden öğrendik. Her birimizi özenle yetiştiren, böylesine kutsal bir mesleği layıkıyla yapan tüm kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." 

Gündem Haberleri