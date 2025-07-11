Murat Kurum'dan Ukrayna'ya destek: Türkiye, yeniden inşa tecrübesini paylaşmaya hazır

İtalya ve Ukrayna hükümetleri, Roma’da ‘2025-Ukrayna İyileştirme Konferansı' düzenledi.

Konferansta Türkiye'yi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temsil etti.

Bakan Kurum, ‘Kapsamlı Bir İyileştirme Yaklaşımı: Toplulukların Yeniden İnşasını Sağlamak İçin İşletmeler ve Hükümetler İçin Ortak Noktalar’ panelinde konuştu.

UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞASI İÇİN 530 MİLYAR DOLAR GİBİ BİR MALİYET ÖNGÖRÜLÜYOR

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının, küresel ölçekte güvenlik ve istikrarı ciddi şekilde etkilediğini belirten Bakan Kurum, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasındaki husumetin diyalog yoluyla son bulması için yoğun ve samimi bir çaba ortaya koyduğunun altını çizdi.

Ukrayna'nın yeniden inşası için 530 milyar dolar gibi bir maliyet öngörüldüğünü, savaştan en çok etkilenen sektörler arasında konut, ulaşım, enerji, ticaret, sanayi ve eğitimin bulunduğunu ifaden eden Bakan Kurum, sadece enkazı kaldırmanın maliyetinin 13 milyar dolar civarında olduğuna dikkat çekti.

"182 BİN MİMAR, MÜHENDİS, İŞÇİ KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT ÜRETİYORUZ"

Bakan Kurum, aralarında İtalya, Almanya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerin temsilcilerinin de olduğu panelde 11 ilde inşa edilen yeni afet konutlarının görüntülerinin, altyapı çalışmalarına ilişkin verilerin ve mühendislik gücünün İngilizce tanıtım filmi eşliğinde sunum yaptı.

Kurum, şöyle dedi:

Biz de 11 ilimizde, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bir depremi yaşadık. 50 bini aşkın canımızı yitirdiğimiz bu depremden hemen sonra bölgenin ihtiyaçları, iklim şartları, bilim insanları ve mühendislerimizin önerileri doğrultusunda bir çalışma başlattık. 15’inci günde bir taraftan enkazlar kaldırılırken diğer taraftan ilk konutlarımızın temellerini attık. 45’inci günde ilk konutlarımızı teslim ettik. Ve bugün 11 ilde 172 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede çalışıyoruz. 182 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizle birlikte saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz.



Bu gerçekten çok çok önemli bir başarı. 7 gün 24 saat seferberlik anlayışıyla arkadaşlarımız bu çalışmayı yürütüyor. 500 bine yakın konutun inşasını eş zamanlı başlatıp, 2 yılda 250 binini teslim ettik. Yıl sonunda tamamını teslim edeceğiz.

"TÜRKİYE, UKRAYNA'DAKİ DRAMIN SON BULMASI ADINA HER TÜRLÜ BİLGİYİ, TECRÜBEYİ PAYLAŞMAYA HAZIRDIR"

Türkiye’nin 23 yılda 1 milyon 700 bin sosyal konut ürettiğini, sadece deprem bölgesinde 2 yıl içinde 250 bin afet konutu inşa ettiğini ve yıl sonuna kadar bu sayıyı 453 bine ulaştıracağının altını çizen Bakan Kurum, “Aslında Ukrayna'da yaşanan dram da doğal afetin dışında gerçekleşmiş benzer bir yıkım. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ukrayna'daki dramın son bulması adına her türlü bilgiyi, beceriyi, tecrübeyi paylaşmaya hazırdır. Devletin tüm birimleriyle, yereldeki belediyelerle, dünyanın en iyi mimarlarıyla Ukrayna'nın yeniden inşasını planlanması, ayrıntılı etütleri yapması ve bu sürece bugün başlanması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye olarak biz de her anlamda Ukrayna'nın yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Bölgede kalıcı barışın tesisi için Türkiye’nin diplomatik sürece katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Bakan Kurum, şöyle dedi: