Murat Övüç'ün Instagram hesabına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı, yeni bir açıklama daha yaptı.

Yasa dışı bahise geçiş vermeyen bakanlık, 30 yüksek takipçili hesaba bu kapsamda da erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

MURAT ÖVÜÇ'ÜN HESABINA DA ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Bakanlığın açıklamasının ardından bu hesapların hangileri olduğu da tek tek tespit edilmeye başlandı.

O isimlerin başında ise fenomen Murat Övüç, Arif Kocabıyık ve YouTuber Mert Sarıç vardı.

"HESAP TÜRKİYE'DE KULLANILAMIYOR"

Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabına girenler "Hesap, Türkiye'de kullanılamıyor" mesajıyla karşılaştı.

YASAL TALEP BTK'DAN GELDİ

Arif Kocabıyık'ın 500 bine yakın, YouTuber Mert Sarıç'ın 1 milyon takipçili hesaplarının da söz konusu soruşturma kapsamında kapatıldığı öğrenildi.

Öte yandan profilde yapılan açıklamada yasal talebin BTK'dan geldiği vurgulandı.