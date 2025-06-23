Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün Ankara'daki trafiği yoğundu.

Dervişoğlu bugün hem AK Parti Grubu'nu hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Dervişoğlu, partisinin Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez, Buğra Kavuncu ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile birlikte AK Parti Grubu'na geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta ile İyi Parti heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

"BİLGİ VERİLDİ"

AK Parti Grup Başkanı Güler, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, geçen hafta TBMM'de içtüzük ihlali sayılabilecek bazı hususların meydana geldiğini, İyi Parti heyetinin bu konuyla ilgili kendilerine bilgi verdiğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun, TBMM Başkanlığına bu konuyla ilgili bir dilekçe verdiğini aktaran Güler, "Bu konuda bizlere ayrıntılı bilgi verdiler. Genel olarak bunları değerlendirmiş olduk." dedi.

"DEĞERLENDİRMELERDE BULUNUYORUZ"

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise TBMM Başkanlığına verdiği dilekçeyi hatırlatarak, dilekçenin konusu üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Dervişoğlu, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşüp konuyla ilgili görüşlerini paylaşacaklarını, partisinin grup başkanvekillerinin de MHP ve Yeni Yol Partisi grubunu ziyaret edeceğini aktardı.