Müsavat Dervişoğlu'na operasyon: Tümör tespit edildi

İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, geçen hafta burnundaki rahatsızlıktan ötürü hastaneye gitti. Burnunda tümör tespit edildi. İyi huylu olduğu anlaşılan bu tümör ameliyatla alındı. Evde beş gün istirahat eden Dervişoğlu, parti mesaisine başladı. Dervişoğlu’na geçmiş olsun.