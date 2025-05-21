Müsilaj alarmı: Marmara'da 272 bin denetim

AA

Marmara Denizi'ne tamamen yayılan, yer yer Ege ve Karadeniz'de de görülen müsilaja karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimleri sıklaştı.

Bakanlık müsilajla mücadele başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Bursa'daki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin atık su arıtma ve geri kazanım tesisleri denetlendi.

272 BİNDEN FAZLA DENETİM YAPILDI

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen 272 bin 288 çevre denetiminde, 2 bin 896 işletme ve deniz aracına 1 milyar 808 milyon lira idari para cezası uygulandığını, 268 işletme için ise faaliyetten men kararı alındığını ifade etti.

BURSA'DA 376 SANAYİ, 91 ARITMA TESİSİ

Akgün, kent genelinde 376 sanayi tesisini ve 55'i Marmara Hidrolojik Havzası'nda olmak üzere 91 atık su arıtma tesisini denetim kapsamına aldıklarını aktardı.

Geçen haftadan bu yana devam eden denetimler kapsamında sanayi tesislerinin bacalarında gaz emisyonları için ölçümler yapıldığını ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler alınarak kontrol edildiğini ifade eden Barış Ecevit Akgün, sahanın yanı sıra Sürekli İzleme Merkezi'nden teknolojik denetimlerin de gerçekleştirildiğini söyledi.

"MARMARA'DA İZLEME NOKTASI 91'DEN 150'YE ÇIKACAK"

Susurluk Havzası'nda da 17 noktada izleme yaptıklarına değinen Akgün, şöyle devam etti: